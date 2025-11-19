Un nuovo leak sostiene che Sony inizierà la produzione di PlayStation 6 nei primi mesi del 2027. L’informazione, che contraddice le precedenti teorie che collocavano il lancio nel 2028, ha immediatamente riacceso il dibattito attorno alla prossima generazione PlayStation.

La notizia arriva in un momento in cui la PS5, uscita nel 2020 e affiancata dalla PS5 Pro nel 2024, continua a macinare vendite superando quota 80 milioni di unità e puntando ormai al sorpasso dello storico risultato di PS3. Con una base installata così forte e un ecosistema in piena salute, l’attenzione verso la futura PS6 è inevitabilmente altissima.

Il noto leaker Moore’s Law Is Dead afferma di aver avuto accesso a documenti interni che confermano l’avvio della produzione della console all’inizio del 2027, con lancio previsto entro la fine dello stesso anno. Pur non avendo mostrato le prove, MLID è considerato attendibile: in passato aveva anticipato informazioni corrette sulla PS5 Pro.

Nello stesso report, il leaker ha toccato anche il tema del prezzo, suggerendo che dimensioni ridotte e minori esigenze di raffreddamento potrebbero permettere a Sony di evitare aumenti significativi rispetto al costo di PS5. Un’indicazione che si allinea alle informazioni già condivise da un altro insider, KeplerL2, secondo cui Sony punta proprio al 2027 come anno di uscita.

Non tutti però concordano: un recente intervento di Mark Cerny, lead architect di PlayStation, aveva alimentato l’idea di un lancio nel 2028, con le sue dichiarazioni vaghe su una console prevista “tra qualche anno”. Tuttavia, l’ipotesi di una produzione anticipata nel 2027 appare plausibile se si considera che Sony vorrà evitare i pesanti problemi di approvvigionamento che hanno ostacolato il lancio della PS5 in piena pandemia.

Se questi leak si rivelassero accurati, il 2027 non porterebbe solo PS6: circolano infatti da mesi rumors consistenti riguardanti un nuovo PlayStation handheld. Alcune fonti sostengono che la console portatile verrebbe lanciata proprio in parallelo alla nuova ammiraglia casalinga, configurando un anno di espansione massiccia per l’hardware Sony.

In attesa di conferme ufficiali, lo scenario più probabile sembra sempre più chiaro: Sony sta preparando il terreno per una transizione di generazione più fluida, controllata e priva delle criticità che hanno segnato il ciclo iniziale di PS5. E con i primi rumor sempre più allineati, il 2027 potrebbe davvero essere l’inizio della nuova era PlayStation.