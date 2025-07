Un recente video pubblicato da Lance MacDonald, noto modder e profondo conoscitore dell’universo FromSoftware, ha gettato nuova luce sullo sviluppo iniziale di Bloodborne, rivelando alcune "mappe di progettazione e layout alpha mai visti prima" che mostrano quanto il mondo di Yharnam sia cambiato rispetto alle prime fasi del suo sviluppo.

Questo materiale, conservato nei file di gioco o proveniente da build interne, offre uno sguardo raro dietro le quinte della creazione di uno degli action RPG più iconici dell'ultimo decennio.

Nel tour guidato, MacDonald mostra un’interpretazione estremamente primitiva e “grezza” di Bloodborne, con ambientazioni grigie, blocchi geometrici e un’architettura appena abbozzata.

A sorprendere è la totale assenza, in quelle prime versioni, della stanza iniziale della clinica di Iosefka — da cui inizia la nostra avventura nella versione finale del gioco. Una scelta che suggerisce quanto la narrativa e la progressione ambientale siano state raffinate solo nelle fasi più avanzate dello sviluppo.

Tuttavia, alcune intuizioni chiave erano già presenti sin dall’inizio. Ad esempio, la connessione tra i tetti e il secondo piano della clinica era già stata concepita, anche se inizialmente accessibile sin da subito, senza la necessità di sbloccare scorciatoie o avanzare nel gioco.

Un altro dettaglio curioso è la possibilità, nelle vecchie mappe, di rotolare su un tetto e attraversare una finestra rotta per accedere a una zona oggi inesistente, affacciandosi su un paesaggio rudimentale fatto di “piramidi su bastoni” — ovvero alberi placeholder che poi si sarebbero trasformati nel cimitero che oggi conosciamo.

Particolarmente affascinante è l’evoluzione della celebre scorciatoia che collega i Forbidden Woods alla clinica: quella che oggi è una palude velenosa nascosta in una grotta era, inizialmente, un semplice tunnel artificiale con scale che portavano direttamente ai tetti vicini alla clinica. Il concetto di livello interconnesso era già chiaro, ma ancora grezzo.

In definitiva, queste mappe alpha non solo mostrano quanto Bloodborne sia cambiato nel tempo, ma rendono evidente la coerenza e la visione a lungo termine di FromSoftware.

