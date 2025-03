Iron Man di EA potrebbe finalmente mostrarsi presto

Dopo quasi due anni dall'annuncio ufficiale, ad oggi sappiamo davvero ben poco del videogioco di Iron Man pubblicato da Electronic Arts, al punto che l'unica immagine ufficiale rimane la concept art rilasciata nel 2022.

Sappiamo che il titolo sarà sviluppato da EA Motive, autori del remake di Dead Space (che trovate su Amazon) e che sarà un open world, ma a parte questo le informazioni sono state finora molto limitate.

Questo periodo di magra potrebbe però finire molto presto: come segnalato da ComicBook, il 17 marzo sarà una data molto importante per gli appassionati, dato che potrebbero arrivare le prime novità ufficiali per l'avventura di Tony Stark.

Martin Palko di Electronic Arts terrà una conferenza intitolata "Revolutionizing Texture Pipelines: EA's Journey with Texture Sets" durante l'imminente Game Developers Conference: sebbene sia un evento dedicato allo sviluppo tecnico, tra le esperienze dello sviluppatore viene citato proprio il videogioco di Iron Man.

Meglio non aspettarsi trailer o sessioni di gameplay, ma potrebbe essere quantomeno la prima occasione per dare un piccolo sguardo ad Iron Man da sessioni attualmente in sviluppo, se saremo abbastanza fortunati.

Sebbene sia impossibile stabilire con certezza quanto sia avanzato lo sviluppo del gioco di Iron Man, il fatto che EA stia iniziando a parlarne pubblicamente potrebbe indicare che il tutto stia procedendo con i giusti tempi.

Vedremo se effettivamente potremo scoprire a breve novità per la produzione di EA Motive: in questo momento, qualunque piccola informazione sarebbe ben accolta dalla community, dato che sappiamo davvero pochissimo.

Ovviamente vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine con tutte le eventuali novità dalla GDC, qualora effettivamente emergessero curiosità o rivelazioni di vostro interesse.

Vi ricordo che l'ultimo reale aggiornamento sullo sviluppo interno è arrivato quasi un anno fa, quando il direttore tecnico aveva annunciato il raggiungimento di un importante traguardo che il team di sviluppo si era prefissato. Non è chiaro quale fosse nello specifico, ma forse ne sapremo di più proprio alla GDC.