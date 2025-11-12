Il futuro della collaborazione tra Marvel e Insomniac Games sembra destinato a proseguire ben oltre l'uscita di Marvel's Wolverine, prevista per il 2026. A confermarlo è stato Haluk Mentes, direttore generale di Marvel Games, che in una recente intervista ha lasciato intendere come lo studio californiano continuerà a sfornare titoli dedicati ai supereroi del celebre universo fumettistico per molti anni ancora. Una partnership solida, nata quasi per caso e consolidatasi grazie al successo straordinario della serie dedicata all'Uomo Ragno.

La metamorfosi di Insomniac da creatore di franchise iconici come Ratchet & Clank e Spyro the Dragon a punto di riferimento per i videogiochi Marvel rappresenta uno dei casi più interessanti dell'industria videoludica moderna.

Dal lancio di Marvel's Spider-Man nel 2018, lo studio ha dimostrato una capacità unica nel tradurre l'essenza dei personaggi Marvel in esperienze interattive di altissima qualità. Lo spin-off dedicato a Miles Morales nel 2020 e il sequel completo del 2023 hanno ulteriormente cementato questa reputazione, portando ora Insomniac ad affrontare la sfida di riportare in scena Wolverine dopo anni di assenza dalle console.

Durante un'intervista rilasciata a Game Informer, Mentes ha spiegato la filosofia che guida Marvel nella selezione dei partner per i propri progetti videoludici.

Il dirigente ha sottolineato come l'azienda si senta investita di una responsabilità verso i giocatori e i futuri creativi, considerando che per molti il primo incontro con l'universo Marvel potrebbe avvenire proprio attraverso un videogioco. Un approccio che va oltre il semplice licensing commerciale e che cerca collaboratori disposti ad abbracciare completamente i valori del marchio.

Marvel's Wolverine rappresenta secondo Mentes l'incarnazione perfetta di questa filosofia. La decisione di affidare il ritorno videoludico di Logan proprio a Insomniac è apparsa naturale a tutti gli addetti ai lavori, secondo quanto dichiarato dal manager. La scelta non si è basata unicamente sulle competenze tecniche dello studio, ma soprattutto sulla condivisione di una cultura e di valori comuni che hanno reso la collaborazione quasi inevitabile.

Va ricordato che Insomniac non è l'unico studio a lavorare su proprietà Marvel: NetEase ha recentemente riscosso un enorme successo con Marvel Rivals, uno sparatutto free-to-play in stile hero shooter lanciato alla fine dello scorso anno.

Tuttavia, quando si parla di esperienze single-player narrative e immersive, lo studio californiano sembra aver conquistato una posizione di primato difficilmente scalfibile nel panorama attuale.

Il futuro di questa partnership resta avvolto nel mistero per quanto riguarda i dettagli specifici. Insomniac non ha ancora rivelato ufficialmente quali progetti seguiranno il lancio di Wolverine, anche se una violazione dei sistemi informatici dello studio avvenuta nel 2023 ha fatto trapelare documenti interni che suggerivano una possibile finestra di uscita per Marvel's Spider-Man 3 nel 2028. Quelle stesse informazioni menzionavano anche un gioco standalone dedicato a Venom previsto per il 2025, ipotesi che appare ormai del tutto irrealistica considerando i tempi ristretti rimasti.