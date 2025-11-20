Il nuovo capitolo della serie calcistica con elementi di gioco di ruolo ha raggiunto un traguardo commerciale significativo in tempi record. LEVEL-5 ha annunciato che Inazuma Eleven: Victory Road ha superato le 500.000 copie vendute a sola una settimana dal lancio ufficiale, confermando l'entusiasmo dei fan per questo franchise che mescola sport e meccaniche RPG in una formula ormai consolidata.

Il titolo è disponibile esclusivamente in formato digitale su tutte le principali piattaforme, inclusa la nuovissima Switch 2 di Nintendo.

Dal punto di vista narrativo, Victory Road si distacca dalle precedenti iterazioni proponendo una storia ambientata 25 anni dopo gli eventi del primo Inazuma Eleven. Il protagonista è Destin Billows, un ragazzo che si iscrive alla South Cirrus Junior High proprio alla ricerca di un mondo senza calcio, in un'interessante inversione di prospettiva rispetto ai classici eroi sportivi.

Parallelamente, nella prestigiosa Raimon Junior High emerge una figura definita come "Mostro del Calcio" di nome Harper Evans, il cui destino finirà per intrecciarsi con quello del protagonista.

Una delle caratteristiche più impressionanti di questo nuovo episodio riguarda la modalità Chronicle, che permette ai giocatori di accedere a un roster smisurato di oltre 5.400 personaggi provenienti dai precedenti capitoli della serie.

Questa modalità, che vede come guida un ragazzo di nome Victorio proveniente dal futuro, consente di rivivere partite storiche dell'universo Inazuma Eleven, raccogliendo e allenando personaggi per costruire la squadra dei sogni. Si tratta di un'offerta di contenuti che punta chiaramente a soddisfare i fan di lunga data del franchise.

L'aspetto social del gioco trova espressione nella Kizuna Station, letteralmente "Stazione dei Legami", dove i giocatori possono personalizzare spazi virtuali utilizzando oggetti nostalgici della serie. Questa funzionalità permette di creare avatar personalizzati, invitare amici e socializzare prima di affrontare partite insieme, aggiungendo una dimensione comunitaria che va oltre la semplice competizione sportiva. Gli avatar creati possono essere utilizzati direttamente nelle partite, offrendo un ulteriore livello di personalizzazione.

Un elemento distintivo di Victory Road è la collaborazione con lo studio di animazione MAPPA, noto per produzioni di alto profilo nel panorama degli anime giapponesi. Le sequenze animate integrate nel gioco rappresentano il minutaggio più lungo mai realizzato per un titolo della serie, con l'obiettivo dichiarato di amplificare l'intensità narrativa dell'esperienza.

MAPPA ha curato le cutscene che accompagnano la storia, garantendo uno standard qualitativo che dovrebbe avvicinare l'esperienza videoludica a quella di guardare una vera serie animata.

Il successo commerciale ottenuto in una sola settimana dimostra come il marchio Inazuma Eleven mantenga una solida base di appassionati, nonostante la concorrenza nel settore dei giochi sportivi e dei titoli RPG. La scelta di una distribuzione esclusivamente digitale ha probabilmente facilitato l'accessibilità del titolo a livello globale, eliminando le problematiche legate alla distribuzione fisica e permettendo un lancio simultaneo su scala mondiale.