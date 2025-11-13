Ubisoft ha deciso di regalare uno dei suoi titoli action-adventure più sottovalutati degli ultimi anni. Immortals Fenyx Rising (qui la nostra recensione), l'open-world a tema mitologico greco sviluppato da Ubisoft Quebec (gli stessi autori di Assassin's Creed Odyssey), è disponibile gratuitamente su PC attraverso lo store ufficiale della compagnia francese.

L'iniziativa celebra il quinto anniversario di Ubisoft Connect, l'ecosistema unificato lanciato a novembre 2020 che ha sostituito l'ormai defunto Uplay come piattaforma centrale per l'intera lineup del publisher transalpino.

Il giveaway rappresenta un'occasione ghiotta per chi non ha mai provato questo titolo uscito nel dicembre 2020. I giocatori hanno tempo fino al 2 dicembre per riscattare la copia gratuita visitando l'Ubisoft Store, dopo di che il gioco rimarrà permanentemente nella loro libreria Ubisoft Connect senza necessità di abbonamenti o acquisti aggiuntivi.

Una volta reclamato, Immortals Fenyx Rising sarà trattato esattamente come un acquisto standard, garantendo accesso illimitato a tutti i contenuti base del gioco.

Dal punto di vista ludico, Immortals Fenyx Rising propone un'esperienza open-world che strizza l'occhio al format collaudato di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, trasponendolo in un contesto mitologico greco.

Il gameplay ruota attorno all'esplorazione di un vasto arcipelago diviso in regioni tematiche dedicate a diverse divinità dell'Olimpo, con combat system orientato all'azione e una forte componente platforming.

La storia dietro le quinte di questo IP è emblematica delle sfide che anche i grandi publisher affrontano nel tentativo di lanciare nuove proprietà intellettuali. Due anni fa, Ubisoft Quebec aveva avviato i lavori preliminari su un sequel, ma nel luglio 2023 la dirigenza ha deciso di cancellare il progetto.

Le ragioni sarebbero da ricercarsi nelle difficoltà percepite nell'affermare il brand come franchise duraturo, nonostante gli investimenti iniziali e il potenziale mostrato dal primo capitolo.

L'operazione nostalgia di Ubisoft non si limita al solo giveaway. Nel comunicato ufficiale, la compagnia ha sottolineato come Ubisoft Connect sia diventato "la casa per i vostri giochi Ubisoft, i vostri amici e il vostro percorso di gioco" con milioni di utenti attivi mensilmente.

L'ecosistema unificato permette cross-progression tra piattaforme, sistema di achievement proprietario (le Unità Ubisoft) e funzionalità social integrate, tentando di replicare il successo di servizi concorrenti come Steam o Epic Games Store.