Il momento d’oro di Silent Hill sembra non volersi fermare. Dopo il successo del remake di Silent Hill 2 nel 2024 e l’ottima accoglienza ricevuta da Silent Hill f quest’anno, il franchise vive una nuova primavera. A questo si aggiunge il remake del primo capitolo, affidato ancora a Bloober Team. Ma, in mezzo a tutte queste uscite e annunci, c’è un titolo scomparso dalle conversazioni: Silent Hill: Townfall.

Eppure, a quanto pare, il ritorno di Townfall potrebbe essere molto più vicino di quanto immaginato. Una misteriosa scheda apparsa sull’e-shop di Liverpool Messico ha indicato come data di uscita il 26 marzo 2026. La pagina è stata rimossa in fretta, ma gli appassionati l’hanno catturata in tempo, scatenando ipotesi e discussioni.

Una data del genere, per quanto non ufficiale, non sarebbe nemmeno assurda: il 26 marzo cade di giovedì, giorno spesso sfruttato per le nuove pubblicazioni. L’unica complicazione? L’uscita avverrebbe a un mese di distanza da Resident Evil Requiem, creando una rivalità diretta nel genere horror.

Possibili chiarimenti potrebbero arrivare presto, visto che Xbox terrà un nuovo Partner Preview, dove si vocifera verrà annunciata la versione Xbox del remake di Silent Hill 2 e il DLC Born from a Wish. Non è escluso che anche Townfall torni finalmente sotto i riflettori.

Per ricordarlo bisogna tornare al 2022, quando Konami presentò tre giochi: il remake di SH2, Silent Hill f e Silent Hill: Townfall. Da allora, tutti tranne Townfall hanno visto la luce. Konami spiegò che quell’ondata di annunci voleva dimostrare la volontà concreta di riportare in alto la saga dopo anni di silenzio.

Townfall è sviluppato da Annapurna Interactive e No Code, due realtà note per produzioni dal forte impatto artistico e narrativo. Nel brevissimo trailer iniziale, i fan individuarono messaggi nascosti nell’audio, tra cui la frase inquietante: “Qualunque cuore avesse questa città, ora ha smesso di battere.” Bastò questo per alimentare quel senso di mistero che da sempre definisce Silent Hill.

Al momento non si conosce altro, ma considerando la rapidità con cui è stata promossa l’uscita di Silent Hill f, è probabile che Townfall entri presto nella sua fase di comunicazione ufficiale. E, come sempre accade per questa saga, il fatto di sapere poco rende l’attesa ancora più intrigante.

Se il 2025 sembra già affollato di uscite importanti, il 2026 potrebbe diventare un anno ancora più ricco per gli amanti dell’horror psicologico. E se la data trapelata dovesse rivelarsi corretta, la rinascita di Silent Hill è destinata a continuare senza sosta.