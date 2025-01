Il prossimo gioco gratis Epic vi immergerà nel blu

I titoli gratuiti offerti dall’Epic Games Store non sono ancora terminati: è il momento di scoprire quale sarà il prossimo gioco in omaggio, che verrà annunciato giovedì 6 febbraio.

Proprio come accade con Xbox Game Pass (disponibile su Amazon a prezzi vantaggiosi), chiunque abbia un account Epic può riscattare ogni settimana un nuovo gioco senza alcun costo.

È stato quindi appena confermato che Beyond Blue sarà disponibile dal 6 al 13 febbraio.

Di seguito, la descrizione ufficiale del titolo:

«Beyond Blue è un'avventura narrativa per giocatore singolo che ti porta nel cuore pulsante e blu del nostro pianeta.

Ambientato in un futuro prossimo, Beyond Blue esplora i misteri dell’oceano attraverso gli occhi di Mirai, un'esploratrice e scienziata degli abissi. Entra a far parte di un nuovo team di ricerca che utilizza tecnologie all'avanguardia per vedere, ascoltare e interagire con l’oceano in un modo più profondo che mai.

Abbracciando lo stesso processo di sviluppo inclusivo che è stato utilizzato per creare Never Alone (Kisima Ingitchuna), il pluripremiato gioco di E-Line BAFTA sulla cultura dei nativi dell'Alaska, l'azienda ha collaborato con BBC Studios (sviluppatori dell'acclamato Blue Planet II), OceanX Media, produttori di giochi di livello mondiale, e alcuni dei principali esponenti della scienza dell'oceano per creare un'esperienza che riflette le meraviglie impressionanti e i misteri senza limiti che pervadono il cuore blu pulsante del nostro pianeta.»