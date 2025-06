Il sequel di Mortal Kombat, film che ha portato sul grande schermo la celebre e violenta saga picchiaduro di NetherRealm, sarà disponibile nei cinema a partire dal 24 ottobre 2025, ma ad oggi non abbiamo ancora potuto vedere un primo trailer ufficiale.

Il reveal del film è avvenuto in maniera decisamente lenta, con diversi teaser diffusi nel corso dei mesi fino a quando non ci sono state mostrate le prime immagini ufficiali, con tanto di Johnny Cage, Kitana e Shao Kahn.

Considerando però che mancano così poche settimane al suo debutto, è decisamente insolito che Warner Bros. Pictures non abbia ancora diffuso alcun tipo di trailer, ma fortunatamente l'attesa sta per finire.

Il producer Todd Garner è infatti intervenuto come sempre sul suo profilo social, rispondendo a un utente che chiedeva quando saremmo stati in grado di vedere il primo trailer del film, svelando che verrà rilasciato ufficialmente nel mese di luglio (via Dexerto).

Purtroppo non sappiamo ancora il giorno esatto in cui verrà rilasciato il trailer, ma occorre ricordare che ci sono altri due grandi film in arrivo da Warner Bros. Pictures, ovvero Superman e F1.

È plausibile dunque che la compagnia voglia sfruttare questa finestra per mettere in maggior risalto il suo trailer, trasmettendolo con buona probabilità anche prima di questi film: in questo modo, per Mortal Kombat 2 ci sarebbe ampia visibilità, aumentandone le possibilità di successo.

La saga picchiaduro viene sicuramente da un momento non facile, dopo che l'ultimo capitolo (che trovate su Amazon) ha deciso di interrompere a sorpresa il supporto, presumibilmente a causa dei risultati poco soddisfacenti degli ultimi DLC: il nuovo film potrebbe essere fondamentale per riaccendere l'entusiasmo dei fan.

Ricordiamo anche che a fine anno è prevista anche quella che potrebbe essere la raccolta nostalgica definitiva di Mortal Kombat: chissà se l'uscita arriverà proprio a ridosso del nuovo film.