Square Enix torna a far parlare di sé e del suo universo di mondi pixelati con l’uscita a sorpresa della demo di Octopath Traveler 0, ora disponibile. Un antipasto gustoso che permetterà ai fan della serie di immergersi nei primi capitoli del nuovo gioco, portandosi dietro i progressi nel titolo completo quando arriverà sugli scaffali il 4 dicembre 2025. Una mossa intelligente e, per certi versi, nostalgica: quella di concedere al pubblico un piccolo assaggio di ciò che li aspetta, ma con il gusto del tempo investito che non andrà sprecato.

La demo, infatti, offre fino a tre ore di gameplay e permette di vivere l’apertura di tre differenti archi narrativi tratti dalla “Retribution story”, oltre al primo capitolo della “Restoration story”. In sostanza, Square Enix dà ai giocatori la possibilità di esplorare già da ora le due anime che sembrano dominare il progetto: vendetta e rinascita, distruzione e ricostruzione. Il giocatore potrà scegliere il proprio protagonista, vivere un prologo che mescola festa e tragedia, e iniziare un viaggio che promette di muoversi tra emozioni forti, scelte morali e sistemi di gioco stratificati.

Prodotto in caricamento

Interessante è anche la struttura narrativa: i giocatori andranno a caccia dei tre Masters, antagonisti che rappresentano i principali snodi di potere della trama. Ognuno di loro avrà un proprio arco dedicato, e la demo consentirà di affrontarne il primo capitolo nell’ordine che si preferisce, confermando la volontà di Square Enix di mantenere quella non-linearità controllata che ha reso la serie un caso a sé nel panorama dei JRPG moderni.

Ma non tutto sarà solo combattimento e vendetta. La demo permette anche di sperimentare una parte del nuovo arco narrativo “Kindlers of the Flame”, incentrato sulla ricostruzione della città di Wishvale e sulle meccaniche di town-building. Un’aggiunta che, se sviluppata con profondità, potrebbe rappresentare un’evoluzione interessante della formula, intrecciando l’azione ruolistica con elementi gestionali e di progressione a lungo termine.

Da un punto di vista tecnico, il gioco prosegue nel solco della celebre HD-2D art style, marchio di fabbrica che unisce la nostalgia del 16-bit alla modernità dei motori grafici contemporanei. L’atmosfera è ancora quella di un mondo sospeso tra luce e oscurità, con colori saturi, musiche struggenti e un ritmo narrativo che pare già pronto a colpire al cuore i fan del primo Octopath Traveler. Se le promesse saranno mantenute, Octopath Traveler 0 potrebbe trasformarsi in un nuovo punto di riferimento per i JRPG classici, riportando in auge quel senso d’avventura che solo i migliori titoli Square sanno evocare.