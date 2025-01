Il nuovo gioco gratis Game Pass di oggi è "innevato"

Xbox Game Pass continua ad arricchire il suo catalogo, e da oggi, 21 gennaio 2025, è il turno di Lonely Mountains: Snow Riders, che debutta gratuitamente per gli abbonati al servizio.

Questo nuovo capitolo è di fatto il seguito del gioco di mountain bike che nel 2019 ha conquistato critica e pubblico.

I punteggi su Metacritic parlano chiaro: 79 su Xbox One, 80 su PS4 e PC, e un ottimo 84 su Nintendo Switch. Poco sotto, il trailer del gioco.

[YouTube url="https://www.youtube.com/watch?v=bsoXrGCdO8E&ab_channel=MegagonIndustries"]

Con Snow Riders, gli sviluppatori di Megagon Industries promettono un'esperienza inedita che combina momenti di puro relax con sfide intense.

Potrete infatti attraversare scenari innevati, pattinare su laghi ghiacciati e compiere salti spettacolari, sfruttando il supporto al multiplayer cross-platform per un massimo di 8 giocatori.

Le modalità di gioco includono la cooperativa, ideale per collaborare e condividere checkpoint con i compagni, e gare competitive dove la velocità e l'abilità sono fondamentali per tagliare il traguardo per primi.

Questo nuovo capitolo punta a ricreare la magia del titolo originale, ma con una nuova ambientazione invernale, regalando agli appassionati una perfetta miscela di adrenalina e atmosfera suggestiva.

L’arrivo di Lonely Mountains: Snow Riders su Game Pass conferma l’impegno di Xbox nell’offrire una varietà di titoli per i suoi abbonati. Il gioco - pur non essendo un Tripla A - promette un’esperienza bilanciata tra competizione e momenti rilassanti, arricchita dal multiplayer cross-platform.

Insomma, una scelta interessante per chi cerca qualcosa di diverso per iniziare il 2025.

Tra le altre novità appena arrivate troviamo anche EA Sports UFC 25 e Diablo, disponibili gratuitamente per tutti gli abbonati.

Restando in tema, vi state chiedendo quali sono i giochi in arrivo su Xbox Game Pass per il 2025? Vediamo la lista di tutti quelli confermati, con data e senza.