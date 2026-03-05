Negli ultimi mesi il ritorno di Castlevania è diventato uno degli argomenti più discussi tra gli appassionati delle produzioni Konami. Dopo anni di silenzio e di operazioni nostalgiche tra raccolte e riedizioni, la storica serie dedicata alla famiglia Belmont sembra finalmente pronta a tornare con un capitolo completamente nuovo. E proprio su questo progetto, Castlevania: Belmont’s Curse, arrivano ora alcune precisazioni importanti che chiariscono la natura del gioco e dissipano uno dei dubbi più diffusi tra i fan.

Il titolo, attualmente in sviluppo presso Konami insieme agli studi Evil Empire e Motion Twin – gli stessi nomi dietro al successo di Dead Cells – aveva inevitabilmente fatto nascere una teoria piuttosto diffusa: quella che il nuovo Castlevania potesse adottare una struttura roguelike o roguelite.

Tuttavia, secondo quanto dichiarato da Konami nelle scorse ore, le cose non stanno affatto così. In un’intervista concessa a The Verge, Tommy Williams, Head of Communications per le Americhe della compagnia giapponese, ha voluto mettere fine alle speculazioni spiegando con chiarezza quale sarà l’impostazione del nuovo progetto.

Secondo Williams, Castlevania: Belmont’s Curse sarà un gioco d’azione ed esplorazione in due dimensioni, costruito attorno a mappe vaste e strutturate con attenzione. L’obiettivo dichiarato è quello di permettere ai giocatori di esplorare liberamente ambientazioni ricche di segreti e percorsi alternativi, recuperando una filosofia di design che richiama direttamente l’identità classica della serie.

In altre parole, Belmont’s Curse non seguirà il modello roguelike reso popolare da Dead Cells. Niente generazione casuale dei livelli e nessuna struttura basata su tentativi ripetuti con progressione frammentata: l’impostazione sarà invece molto più vicina a quella dei capitoli storici della saga, dove l’esplorazione metodica, il combattimento preciso e la scoperta di nuove aree giocano un ruolo centrale.

La precisazione è importante anche perché negli ultimi anni il genere roguelike è diventato estremamente diffuso nell’industria videoludica. Molte produzioni indipendenti – ma anche titoli di grande richiamo – hanno adottato quella formula per aumentare la rigiocabilità e ridurre i costi di sviluppo delle mappe. Nel caso di Castlevania, però, Konami sembra intenzionata a percorrere una strada diversa, mantenendo una struttura più tradizionale e narrativa.

Belmont’s Curse rappresenta inoltre solo il primo passo del piano di rilancio del franchise. Konami ha infatti confermato che il progetto si inserisce nelle celebrazioni per il quarantesimo anniversario di Castlevania, suggerendo che altre iniziative legate alla serie potrebbero essere annunciate nei prossimi mesi.

Per il momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli su gameplay, trama o data di uscita precisa, ma l’azienda ha confermato che il gioco arriverà entro il 2026 su più piattaforme, inclusa Nintendo Switch. Dopo anni in cui il brand è rimasto quasi completamente inattivo, il ritorno della saga sembra quindi finalmente prendere forma.

E se le promesse verranno mantenute, Belmont’s Curse potrebbe rappresentare il primo vero tentativo di riportare Castlevania al centro della scena videoludica contemporanea, puntando su un equilibrio delicato: rispettare l’eredità di una delle serie più iconiche della storia del medium, senza rinunciare a una sensibilità moderna nel design e nel ritmo dell’azione.