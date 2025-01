Il nuovo action RPG dal director di The Witcher 3 si mostra nel primo teaser gameplay

Bandai Namco ha svelato il primo trailer gameplay del nuovo videogioco sviluppato da Rebel Wolves, studio co-fondato da Konrad Tomaszkiewicz, il director dietro l'apprezzatissimo The Witcher 3: Wild Hunt.

The Blood of Dawnwalker è un nuovo action RPG ambientato in un XIV secolo alternativo, dove alcuni signori feudali sono stati rovesciati da un gruppo formato da vampiri particolarmente potenti.

I giocatori avranno la possibilità di forgiare la loro storia in quello che viene considerato un "sandbox narrativo", decidendo se salvare la propria famiglia oppure intraprendere un'altra strada grazie alle loro scelte.

Dopo l'annuncio ufficiale arrivato poche settimane fa, è stato pubblicato anche un nuovo trailer che ci mostra non solo una spettacolare sequenza cinematografica, ma anche un assaggio di quello che sarà il gameplay con Unreal Engine 5.

Il filmato ha una durata di circa 4 minuti e 40 secondi: potete ammirarlo nel dettaglio qui di seguito.

Di seguito trovate invece una sinossi di ciò che ci aspetta in The Blood of Dawnwalker, fornitaci direttamente dal publisher attraverso un comunicato stampa:

Europa del XIV secolo. Sanguinosi conflitti devastano le terre, mentre chi sopravvive deve affrontare la Morte nera. A seguito dei disastri che hanno provocato migliaia di vittime, la popolazione umana, ormai decimata, lotta per sopravvivere. È un momento di estrema debolezza. A Vale Sangora, da qualche parte in una remota zona dei Carpazi, i vampiri hanno sfruttato quest'opportunità per uscire allo scoperto, soverchiare i signori feudali e reclamare ciò che gli è stato negato per secoli: la libertà e il potere supremo che ne deriva. Le leggende si trasformano in realtà e la storia come la conosciamo non sarà più la stessa.

In questo capitolo interpreteremo i panni di Coen, un giovane trasformatosi in Dawnwalker e in costante equilibrio tra il mondo del giorno e il regno della notte: avremo 30 giorni e 30 notti per salvare la nostra famiglia, altrimenti potremo giurare vendetta per la morte del padre e distruggere chiunque ci ostacoli nel nostro cammino.

L'ex director di The Witcher 3 (che potete recuperare su Amazon) ci spiega che non ci sarà una divisione netta tra missioni principali e secondarie: saranno soltanto i giocatori a scegliere il miglior approccio possibile per la loro storia.

Il gameplay vero e proprio di The Blood of Dawnwalker sarà svelato durante l'estate 2025, mentre al momento non abbiamo una data d'uscita ufficiale, anche se sappiamo che sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC: ovviamente vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.