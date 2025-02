Il Nintendo 64 rivive in un gioco nuovo di zecca

La nostalgia dell'era Nintendo 64 si prepara a rivivere in una nuova veste digitale, ma non come molti potrebbero aspettarsi.

Il prossimo mese, precisamente a marzo 2025, i videogiocatori avranno l'opportunità di immergersi in un'esperienza che richiama le atmosfere poligonali e lo stile inconfondibile della celebre console Nintendo degli anni '90 (che trovate ancora su Amazon).

Non si tratta di un titolo ufficiale per la piattaforma ormai fuori produzione, bensì di un omaggio indipendente che cattura l'essenza di quell'epoca rivoluzionaria che segnò il passaggio dai videogiochi bidimensionali all'era tridimensionale.

Il 31 marzo 2025 segnerà il debutto di Merchant 64, un progetto dello studio indipendente SuitNTie che si propone di ricreare l'estetica e le sensazioni dei classici N64.

Questo titolo commerciale riprende deliberatamente lo stile grafico poligonale tipico della console Nintendo, proponendo un'esperienza che farà battere il cuore ai nostalgici dell'hardware che ospitò capolavori come The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario 64 e GoldenEye 007.

Merchant 64 non è semplicemente un esercizio di stile visivo, ma propone un gameplay ben definito. I giocatori vestiranno i panni di un mercante itinerante in un mondo poligonale, acquistando merci a prezzi bassi per rivenderle a cifre maggiorate in diverse città.

Una premessa semplice ma potenzialmente coinvolgente, perfettamente in linea con la filosofia di gameplay dell'epoca N64.

C'è però una nota dolente per i fan Nintendo più accaniti: Merchant 64 non debutterà su Nintendo Switch, almeno non al lancio. Il gioco sarà inizialmente un'esclusiva PC, disponibile su Steam qui.

Il prezzo di lancio non è stato ancora annunciato, ma gli sviluppatori hanno già diffuso un trailer che mostra le potenzialità del progetto.

Per chi ha vissuto l'epoca d'oro del Nintendo 64 o per chi desidera esplorare una reinterpretazione moderna di quell'estetica così caratteristica, Merchant 64 rappresenta un'opportunità interessante.

