Negli ultimi giorni è circolata online una presunta notizia che ha fatto sussultare milioni di fan di Grand Theft Auto: un film dedicato alla celebre saga Rockstar sarebbe stato annunciato ufficialmente da Paramount, con tanto di data d’uscita fissata per ottobre 2028. Peccato che fosse tutto falso.

L’origine del fraintendimento è un post virale pubblicato dal profilo DiscussingFish su X, che sosteneva l’esistenza di un “Grand Theft Auto Movie” ambientato in un universo fedele ai videogiochi. L’annuncio ha rapidamente accumulato migliaia di like e commenti, alimentando la convinzione che il progetto fosse reale. Tuttavia, come riportato da NME, si è trattato semplicemente di una fake news, probabilmente generata da intelligenza artificiale e priva di qualsiasi riscontro ufficiale.

Nonostante la credibilità apparente del post — con immagini promozionali ben confezionate e un linguaggio simile ai comunicati stampa hollywoodiani — nessuna casa di produzione, né Paramount né Take-Two Interactive, ha mai annunciato un film ispirato a Grand Theft Auto. Anzi, fonti vicine all’editore di Rockstar hanno confermato che non esiste alcun progetto cinematografico in corso legato al franchise.

Il fenomeno non sorprende: negli ultimi mesi si è assistito a un aumento esponenziale di annunci falsi e materiali promozionali creati con l’IA, tanto realistici da trarre in inganno anche gli utenti più attenti. L’industria dei videogiochi è un terreno particolarmente fertile per queste bufale, specie quando si tratta di marchi di enorme richiamo come GTA.

Del resto, il momento è propizio per i fraintendimenti. Con GTA 6 in dirittura d’arrivo e la community in trepidante attesa del terzo trailer — che potrebbe confermare l’uscita del gioco prevista per maggio 2026 — ogni novità reale o presunta legata al brand finisce sotto i riflettori. E l’idea di un film tratto dalla serie non è poi così assurda, considerando il boom recente delle adattamenti videoludici come The Last of Us, Fallout e Sonic.

Ma, almeno per ora, i fan dovranno accontentarsi del grande schermo virtuale di Vice City. Nessun film di Grand Theft Auto è in lavorazione, e l’unica produzione su cui Rockstar è realmente concentrata resta GTA 6. Fino ad allora, conviene ricordare la vecchia regola del web: se una notizia sembra troppo bella per essere vera… probabilmente non lo è.