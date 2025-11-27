L'industria italiana dei videogiochi rafforza la propria governance con l'ingresso di quattro figure di spicco nel Consiglio Direttivo di IIDEA, l'associazione di categoria che rappresenta il comparto nel nostro Paese.

La riorganizzazione vede l'arrivo di Andy Tomlinson di Electronic Arts e Raffaele Zeppieri di Sony Interactive Entertainment come nuovi consiglieri, mentre Christian Born di Bandai Namco Entertainment e Cédric Mimouni di Microsoft assumono il ruolo di Vicepresidenti, segnalando un momento di rinnovamento per l'organizzazione.

Tra i nuovi Vicepresidenti spicca la figura di Cédric Mimouni, che attualmente ricopre la posizione di Director, Worldwide Category Xbox Games Studios in Microsoft. Il suo percorso nel settore videoludico è iniziato quasi vent'anni fa, nel 2005, quando entrò in Electronic Arts come Product Manager per la divisione EA SPORTS.

Otto anni dopo, nel 2013, il passaggio a Microsoft Xbox ha segnato una svolta nella sua carriera, permettendogli di scalare diverse posizioni manageriali: da Marketing Manager per il mercato francese fino alla guida di team regionali sempre più ampi, dall'Europa del Sud all'intera area EMEA.

Christian Born porta invece in dote un'esperienza consolidata nel mercato italiano, dove guida Bandai Namco Italy dal 2015 come Country Manager. Prima di approdare alla casa giapponese,

Born ha costruito il suo bagaglio professionale attraversando alcuni dei principali publisher internazionali: Ubisoft per iniziare, poi Electronic Arts e Atari, dove ha coordinato le attività di marketing non solo in Italia ma anche in Francia e Medio Oriente. Un profilo che si distingue anche per l'attività accademica parallela, avendo collaborato come docente a contratto con diverse università italiane.

Sul fronte delle relazioni istituzionali, l'ingresso di Andy Tomlinson rappresenta un valore aggiunto significativo per IIDEA. Il Director of Public Policy di Electronic Arts, ruolo che ricopre dal 2020, coordina le attività di engagement istituzionale dell'azienda americana su scala europea.

Con oltre dieci anni di esperienza nelle politiche pubbliche del settore videoludico, Tomlinson introduce nell'associazione italiana una prospettiva internazionale che potrebbe rivelarsi fondamentale per consolidare il dialogo con le istituzioni nazionali ed europee.

Raffaele Zeppieri completa il quartetto dei nuovi ingressi portando la visione di Sony Interactive Entertainment, dove attualmente opera come Marketing Director per i mercati italiano e iberico.

Il suo background professionale si caratterizza per una solida esperienza maturata nei settori dei beni di largo consumo e dell'entertainment, ambiti nei quali ha sviluppato competenze strategiche nel brand management, nel marketing e nella trasformazione digitale delle organizzazioni.

La composizione complessiva del Consiglio Direttivo di IIDEA riflette ora un equilibrio tra i principali attori dell'industria videoludica operanti in Italia. Oltre ai nuovi membri, l'organo direttivo include Thalita Malagò come Consigliere Delegato, affiancata dai Vicepresidenti Lusia Bixio di Milestone e Federico Brambilla di Exeed.

Fanno parte del Comitato Esecutivo anche Andrea Persegati di Nintendo Italia, mentre tra i consiglieri figurano rappresentanti di Riot Games, Ubisoft Studios Milan, Epic Games, Untold Games e Video Games Europe.