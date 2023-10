I giochi più giocati su PS5 e PS4 non vi sorprenderanno

Al momento, Sony non dispone di un elenco dei giochi PlayStation più giocati dall'utenza, come invece accade con Xbox e Steam.

Questo significa che di base siamo all'oscuro di ciò che la gente sta effettivamente giocando su PS5 e PS4 (la prima la trovate su Amazon, a prezzo scontato, tra le altre cose).

Advertisement

Tuttavia, non ci vuole chissà quale colpo di genio per indovinare il contenuto della Top 10, e un grafico apparso online in queste ore (via PushSquare) ci dà almeno un'idea dei giochi più giocati negli Stati Uniti nel settembre 2023.

L'analista Mat Piscatella afferma che la classifica viene stilata utilizzando il Player Engagement Tracker di Circana, basato sugli utenti attivi mensili.

Tuttavia, non è possibile trovare ulteriori informazioni su come i dati vengano effettivamente accumulati.

Con molta probabilità, quindi, la classifica si basi sugli accessi piuttosto che sul tempo di gioco effettivo, anche se si tratta di una mera supposizione.

Con sorpresa di nessuno, Fortnite è al primo posto, con Call of Duty: Modern Warfare 2 e Grand Theft Auto 5 subito dietro.

Saints Row è salito dalla 93a posizione al quarto posto grazie al lancio del gioco su PS Plus, a dimostrazione dell'impatto che i servizi in abbonamento possono avere.

Sorprende l'assenza di Genshin Impact, anche se immaginiamo che si trovi appena fuori dalle prime dieci posizioni.

In attesa dei dati di ottobre, si tratta in ogni caso di una classifica interessante e ci auguriamo che in futuro Sony si dimostri più disponibile a fornire informazioni ufficiali sui giochi più giocati.

Vero anche che la compagnia giapponese ha tempo fa deciso di svelare ufficialmente, con una speciale classifica, quali sono stati i giochi più giocati dal lancio della console PS5.

Restando in tema, Sony punta a 25 milioni di console spedite per l'anno fiscale, obiettivo che raggiungerà grazie al pieno rifornimento di PS5 in tutto il mondo.