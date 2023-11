I giocatori non hanno dimenticato Life is Strange, che raggiunge un record notevole

Sono passati un po' di anni dall'uscita del primo Life is Strange ma, nonostante questo, i videogiocatori non hanno dimenticato quanto sia stata speciale l'avventura di Don't Nod.

Life is Strange esordì portando il suo stile unico all'interno di un panorama videoludico che non aveva mai visto un'avventura di questo tipo, e proprio per questo fece subito colpo sui giocatori nonostante qualche polemica.

La serie poi è andata avanti, passando anche di mano ad altri autori con Life is Strange: True Colors, che hanno saputo in ogni caso continuare con i toni che hanno reso celebre il franchise.

Ma il primo Life is Strange è sempre amatissimo e, come riporta Don't Nod attraverso i propri canali personali, ha raggiunto un nuovo record molto importante: oltre 20 milioni di giocatori complessivi raggiunti.

«L'originale Life is Strange ha raggiunto l'incredibile cifra di 20 milioni di giocatori! 🌟 Grazie per aver intrapreso con noi questo viaggio emozionante. 🦋🌀 Il tuo supporto ha reso Arcadia Bay un posto speciale per tutti. Continuiamo a riavvolgere e rivivere quei momenti indimenticabili!»

Anche se sono passati tanti anni e Life is Strange non è rimasto nel dimenticatoio, anzi.

Il tutto in attesa di scoprire cosa succederà con il futuro del franchise, visto che Don't Nod ha di recente fatto una piccola anticipazione per quanto riguarda un possibile nuovo Life is Strange.

Se non siete tra questi 20 milioni di giocatori potete entrare nel mondo di Life is Strange con il nuovo pacchetto che racchiude i primi episodi della serie, che trovate su Amazon.

Don't Nod è tornata di recente con l'ottimo Jusant che vi consigliamo di recuperare. Un titolo che nella nostra recensione abbiamo definito «un'opera delicata, intima e introspettiva che in poche ore ci insegna quanto sia importante prenderci cura del nostro pianeta».