Il mondo di Hyrule si prepara a espandersi ulteriormente su Nintendo Switch 2. A 24 ore dal lancio di Hyrule Warriors: L'era dell'esilio (qui la nostra recensione), il team di sviluppo ha già annunciato che sono in cantiere due aggiornamenti gratuiti per il musou ambientato nell'universo di The Legend of Zelda. L'annuncio, arrivato attraverso i canali social ufficiali di Zelda Musou, promette di allungare la longevità di questo action game che fonde le meccaniche hack and slash di Koei Tecmo con l'iconico franchise Nintendo.

Al momento non ci sono dettagli concreti su cosa includeranno questi update. La comunicazione ufficiale si è limitata a confermare che permetteranno ai giocatori di "godersi Hyrule Warriors: L'era dell'esilio", senza specificare tempistiche di rilascio o contenuti. Nella community si fa già strada l'ipotesi più probabile: l'arrivo di nuovi personaggi giocabili per espandere il roster attuale, una pratica consolidata nella serie Warriors e già vista nei precedenti crossover con Zelda.

Questo terzo capitolo della collaborazione tra Nintendo e Koei Tecmo si distingue per il suo posizionamento narrativo. L'era dell'esilio funge infatti da prequel diretto di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, esplorando eventi precedenti al celebre capitolo uscito su Switch nel 2023. Una scelta che replica l'approccio già visto con Hyrule Warriors: Age of Calamity, che a sua volta si configurava come spin-off di Breath of the Wild.

La formula dei Warriors applicata all'universo zelda-iano ha ormai una sua storia consolidata. Il primo esperimento, semplicemente intitolato Hyrule Warriors, ha ricevuto nel tempo versioni potenziate come Legends e Definitive Edition. Il successo di questi titoli dimostra come il pubblico Nintendo apprezzi questa ibridazione tra l'azione caotica dei musou giapponesi e i personaggi e ambientazioni della saga creata da Shigeru Miyamoto e Eiji Aonuma.

L'annuncio degli update gratuiti arriva in un momento particolare per il franchise. Parallelamente al lancio videoludico su Switch 2, procede infatti la produzione del film live-action dedicato a The Legend of Zelda, attualmente in fase di riprese in Nuova Zelanda. La pellicola, che rappresenta uno dei progetti cinematografici più attesi dai videogiocatori, è programmata per il 2027 e segna l'ennesimo tentativo di Hollywood di portare sul grande schermo una delle IP più amate della storia dei videogiochi.