Il mondo di Hyrule Warriors: L'era dell'esilio (qui la nostra recensione) torna ad espandersi con contenuti sostanziali. Nintendo e Koei Tecmo hanno distribuito l'aggiornamento 1.0.2 per il loro musou ambientato nell'universo di The Legend of Zelda, portando su Switch 2 una serie di aggiunte che vanno ben oltre le semplici correzioni tecniche.

Parliamo di nuove quest, armi inedite, mosse sincronizzate esclusive e perfino la possibilità di combattere fianco a fianco con i Costrutto Flux, elementi che promettono di rinnovare l'esperienza per chi ha già completato la campagna principale.

Sul fronte del gameplay, l'update introduce nemici potenziati classificati come "Vicious Enemies", attualmente disponibili nelle varianti Bokoblin e Sludge Like.

Questi avversari non rappresentano solo una sfida maggiore, ma sbloccano anche materiali per attacchi fusione decisamente più devastanti: il "Boko Rapid Spin" eseguito con risorse provenienti dai Vicious Bokoblin risulta significativamente più potente rispetto alle versioni precedenti, secondo quanto specificato nelle note ufficiali della patch.

L'arsenale si arricchisce di due armi leggendarie: la Longsword of Light, una spada lunga benedetta dal potere della luce grazie a Rauru, e la High Guard's Spear, lancia riservata ai guerrieri più valorosi al servizio del re di Hyrule.

Entrambe le armi si ottengono completando le battaglie aggiunte con questo aggiornamento, offrendo nuove build da testare negli scontri più impegnativi del gioco.

Le Sync Strikes, meccanica cooperativa centrale nel combat system del titolo, ricevono aggiunte esclusive per Zelda e Calamo. La principessa di Hyrule può ora sfruttare il Potere del Tempo per rimandare indietro il boomerang lanciato da Calamo: premendo il tasto X con il timing corretto, Zelda recupera l'arma potenziando drasticamente l'attacco. Queste mosse si sbloccano attraverso le quest introdotte nell'update, incentivando l'esplorazione dei nuovi contenuti.

L'aspetto più intrigante riguarda l'integrazione dei Costrutto Flux come compagni attivi. Questi enigmatici costrutti Zonai possono ora eseguire Sync Strikes caratterizzati da devastanti attacchi rotanti, efficaci sia per il crowd control che per erodere rapidamente la barra dei punti deboli dei nemici d'élite.

La funzionalità si applica retroattivamente anche alle battaglie esistenti dove questi costrutti erano già presenti, ampliando le opzioni tattiche in tutto il gioco.

Tre nuovi scenari di battaglia fanno il loro ingresso, che rappresentano sfide aggiuntive progettate per chi ha già superato la storia principale, offrendo ricompense esclusive e mettendo alla prova le nuove meccaniche introdotte dalla patch.

Sul versante quality of life, Koei Tecmo ha implementato numerosi miglioramenti all'interfaccia e ai sistemi di gioco. Le azioni speciali del misterioso costrutto possono ora essere salvate per ogni tipo di arma, eliminando la necessità di riconfigurare le impostazioni a ogni cambio equipaggiamento.

È stato aggiunto un avviso sonoro prima che le abilità uniche "Power Surge" e "Boundless Energy" terminino i loro effetti, dettaglio cruciale durante gli scontri più concitati dove perdere traccia dei buff attivi può risultare fatale.

La schermata di preparazione al combattimento guadagna funzionalità richieste dalla community: dal menu "Alleati" è ora possibile saltare direttamente alle "Aside Quests" premendo Y, mentre nella selezione di "Special Rations" o "Battery" appare un'anteprima della quantità di salute recuperata.

Sulla mappa di Hyrule, gli sviluppatori hanno visualizzato la suddivisione delle aree terrestri e mostrato un'anteprima delle zone riconquistabili quando si passa sopra una battaglia, migliorando significativamente la leggibilità strategica del territorio.

Con Hyrule Warriors: Age of Calamity già disponibile su Switch 2, questo corposo update dimostra l'impegno di Nintendo e Koei Tecmo nel supportare il titolo sulla nuova piattaforma. L'aggiornamento è gratuito per tutti i possessori del gioco e si scarica automaticamente, rappresentando un incentivo concreto per chi aveva messo da parte il controller dopo i credits finali.