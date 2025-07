Il mondo degli assassini virtuali si prepara a una nuova invasione digitale, Feral Interactive ha annunciato che Hitman: Absolution, il celebre titolo stealth sviluppato da IO Interactive, approderà sui dispositivi iOS e Android nel corso dell'autunno, seguito successivamente dalle versioni per Nintendo Switch 1 e 2.

Il prezzo fissato per le piattaforme mobili è di 12,49 euro, posizionando il titolo nella fascia premium del mercato mobile.

Questo lancio rappresenta il naturale proseguimento del successo ottenuto nel 2023 con Hitman: Blood Money – Reprisal (qui la nostra recensione), dimostrando come i titoli AAA possano trovare nuova vita su piattaforme portatili. La strategia di Feral Interactive punta chiaramente a capitalizzare sul crescente interesse per esperienze di gioco console-quality sui dispositivi mobili, un mercato che negli ultimi anni ha visto una trasformazione radicale in termini di aspettative e qualità tecnica.

L'adattamento mobile di Absolution promette di mantenere intatta la complessità narrativa che caratterizza la serie, focalizzandosi sulla caratterizzazione dell'Agente 47 come personaggio multisfaccettato piuttosto che come semplice killer senza volto. Questa scelta editoriale riflette l'evoluzione del franchise verso una maggiore profondità psicologica dei protagonisti.

Dal punto di vista ludico, il titolo introduce un sistema ibrido che bilancia gli elementi stealth tradizionali con meccaniche di combattimento modernizzate. Questa dualità permette ai giocatori di scegliere approcci diversi: dall'infiltrazione silenziosa all'azione diretta, rendendo ogni situazione adaptabile a stili di gioco differenti.

Le venti missioni incluse nel pacchetto sono state concepite come veri e propri playground dell'assassino, offrendo multiple soluzioni per ogni obiettivo.

L'interfaccia touch è stata riprogettata per garantire la precisione chirurgica che contraddistingue le operazioni dell'Agente 47, mentre il supporto completo per gamepad e periferiche mouse-tastiera assicura un'esperienza paragonabile alle versioni console.

Questa flessibilità nei controlli rappresenta un elemento distintivo nell'ecosistema mobile, dove spesso i titoli premium faticano a offrire alternative ai controlli touch.

La roadmap di rilascio prevede un approccio scaglionato che inizierà con le piattaforme mobili nell'autunno 2024, per poi estendersi a Nintendo Switch nella parte finale del 2025 e concludersi con il debutto su Switch 2 nel 2026.