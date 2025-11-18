ASUS ROG e la celebre idol virtuale giapponese Hatsune Miku rinnovano la loro collaborazione con una nuova collezione di hardware gaming che va ben oltre i semplici accessori. Dopo il successo della prima ondata di prodotti presentata lo scorso anno, il produttore taiwanese porta sul mercato un'intera gamma di componenti che permettono di assemblare un PC gaming completo dedicato alla pop star del software Vocaloid.

Il fulcro di questa collaborazione è rappresentato dalla ROG Strix X870E-H Gaming WiFi7, una motherboard che coniuga estetica e prestazioni avanzate. I dissipatori e il backplate riportano grafiche esclusive della cantante virtuale, mentre sotto il cofano troviamo funzionalità basate sull'intelligenza artificiale come AI Cache Boost. Questa tecnologia, disponibile esclusivamente sulle schede ASUS equipaggiate con chipset AMD delle serie 800 e 600 in abbinamento ai processori Ryzen serie 9000, consente di ottimizzare via BIOS le configurazioni di cache della CPU e memoria, spingendo le prestazioni fino al 29% in più quando si elaborano modelli linguistici in locale con memoria ad alta velocità.

La proposta di dissipazione liquida si chiama ROG Ryuo IV 360 ARGB, un sistema all-in-one che combina efficienza termica e impatto visivo. L'elemento distintivo è il display AMOLED curvo da 6,67 pollici che genera immagini con effetto tridimensionale, mentre la pompa ad elevate prestazioni garantisce temperature sotto controllo anche nelle fasi di gaming più impegnative.

Sul versante GPU, la collezione propone la ROG Astral GeForce RTX 5080 OC, caratterizzata da illustrazioni in stile anime dedicate a Miku sul backplate. Le specifiche tecniche riprendono quelle della versione standard Astral, con un sistema di raffreddamento avanzato che integra quattro ventole e una camera di vapore ottimizzata per offrire flusso d'aria e dissipazione termica superiori rispetto alle architetture convenzionali.

Il case ROG Strix Helios II rappresenta probabilmente l'elemento più vistoso dell'intera lineup. Una griglia in alluminio con motivo a diamante fa da cornice a un'illustrazione a figura intera della virtual idol. Il chassis non sacrifica la funzionalità all'estetica: ventole da 140 mm preinstallate, filtro tridimensionale strutturato e inserti colorati nelle tonalità iconiche del personaggio lo rendono perfetto per configurazioni destinate all'esibizione. A fornire energia al sistema ci pensa l'alimentatore ROG Thor 1200W Platinum III, rivestito in ciano brillante con accenti magenta.

L'offerta si estende alle periferiche con la linea TUF Gaming Hatsune Miku Edition, che include la tastiera K3 Gen II, il mouse Mini Wireless, il tappetino P1 e le cuffie H1 Gen II. Tutti questi dispositivi condividono il design cibernetico e la palette cromatica della pop star virtuale, consentendo di completare l'intera postazione con un'estetica uniforme. Si tratta dei prodotti annunciati nella primavera precedente, ora inseriti in un ecosistema molto più articolato.

Il ROG Strix XG27ACMEG-G, monitor da 27 pollici con risoluzione QHD, conclude la proposta con un approccio più misurato al co-branding. L'identificativo "01" di Miku e gli elementi ispirati al linguaggio visivo ROG sono integrati con eleganza nella cornice e nel supporto per smartphone della base, creando un bilanciamento tra personalizzazione e discrezione adatto anche a contesti meno orientati verso la cultura pop nipponica.

L'intera gamma ASUS ROG x Hatsune Miku è già in commercio in Italia presso gli ASUS Gold Store selezionati e i rivenditori aderenti al programma Powered by ASUS. Per ulteriori informazioni e dettagli sui singoli prodotti è possibile consultare il sito ufficiale dedicato alla collaborazione.