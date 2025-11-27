La community modding torna a sorprendere con un progetto ambizioso che fonde due franchise iconici del gaming: alcuni modder hanno rilasciato Project Misriah, una mod che porta l'esperienza multiplayer di Halo 3 all'interno di Counter-Strike 2.

Si tratta di un crossover che pochi avrebbero immaginato possibile, considerando le profonde differenze tra lo shooter sci-fi di Bungie e il tattico competitivo di Valve. Il progetto, curato dai modder Froddoyo e Lydran, rappresenta un ponte tra due scuole di pensiero videoludiche apparentemente inconciliabili: l'arena shooter console e il tactical shooter PC.

Project Misriah si presenta come una collezione completa di mappe e asset portati direttamente dall'universo Halo, con l'obiettivo di replicare il feeling del multiplayer di Halo 3 all'interno del motore Source 2 di CS2.

La mod introduce due modalità distinte che offrono approcci radicalmente diversi al gameplay. La prima, chiamata Spartans Mode, è quella che si avvicina maggiormente all'esperienza originale della serie sci-fi di Microsoft.

In Spartans Mode, i giocatori possono combattere su mappe ricreate da Halo 3 utilizzando modelli dei personaggi Spartan. L'arsenale è stato completamente sostituito con armi provenienti da vari capitoli della saga Halo, ognuna implementata con gli effetti sonori originali e statistiche di danno personalizzate.

Ma le modifiche vanno ben oltre la semplice sostituzione estetica: gli sviluppatori hanno riprogettato il sistema di movimento eliminando le penalità tipiche di Counter-Strike, rimosso l'aimpunch (il disturbo della mira quando si subiscono colpi) e implementato la rigenerazione automatica della salute.

Anche l'iconico annunciatore della serie Halo fa la sua comparsa, commentando gli obiettivi completati e i premi per le uccisioni multiple, ricreando quell'atmosfera che ha definito il multiplayer competitivo su console per oltre un decennio.

La seconda modalità, ODST Mode, rappresenta invece un compromesso più equilibrato tra i due titoli: mantiene l'arsenale Halo ma preserva gli obiettivi e il sistema di movimento originale di Counter-Strike, creando un'esperienza ibrida che potrebbe attrarre sia i veterani del tattico competitivo sia gli appassionati di shooter sci-fi.

Trattandosi della prima release pubblica, il team di sviluppo avverte che potrebbero presentarsi bug e glitch, una situazione del tutto comprensibile considerando la portata del progetto e la complessità di fondere meccaniche così diverse.

Nonostante questo, la roadmap futura promette contenuti sostanziosi: sono in programma l'implementazione delle armi a proiettile di Halo, tra cui rocket launcher, armi al plasma e il celebre needler, oltre a nuove mappe e powerup classici come l'Overshield e il camuffamento attivo.