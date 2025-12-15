La scena modding di Grand Theft Auto continua a regalare sorprese, con la community che lavora instancabilmente per portare i classici Rockstar verso standard qualitativi degni dell'attuale generazione.

Il progetto Grand Theft Auto Vice City Actual NextGen Edition Modpack, curato da GTATrilogyGames in collaborazione con la VCNE Modding Community e il team di DayL, ha appena ricevuto un corposo aggiornamento che risolve problematiche tecniche critiche e introduce migliorie sostanziali al gameplay.

Per chi conosce le origini del modding su GTA, questo rappresenta l'ennesima dimostrazione di come i giocatori riescano spesso a raggiungere risultati superiori rispetto ai remaster ufficiali, offrendo un'esperienza che fonde nostalgia e innovazione tecnica.

L'Update 25 si concentra principalmente sulla stabilità del client, un aspetto fondamentale per chi dedica ore alle missioni dell'iconica Vice City. Gli sviluppatori hanno eliminato un memory leak che si verificava durante le missioni che partono dalla villa di Tommy Vercetti, problema che poteva compromettere sessioni di gioco prolungate.

Anche i crash legati alla densità veicolare impostata al massimo (100%) sono stati risolti, permettendo finalmente di godersi le strade di Vice City affollate come nei GTA più recenti senza temere blocchi improvvisi del sistema.

Un intervento significativo riguarda l'audio system, dove un altro memory leak causava crash imprevisti durante le sessioni più lunghe. La patch elimina anche le schermate di caricamento aggiuntive, rendendo l'avvio del gioco istantaneo come in GTA IV e nella versione originale di VCNE 1.3.

Si tratta di un cambiamento che migliora sensibilmente la qualità dell'esperienza, specialmente per chi è abituato agli standard moderni di accessibilità rapida ai contenuti.

Sul fronte del gameplay, l'aggiornamento introduce un handling dei veicoli completamente rivisto, posizionandosi a metà strada tra la fisica arcade di GTA V e quella più realistica di GTA IV. Questa scelta rappresenta un compromesso interessante per bilanciare accessibilità e simulazione, evitando gli estremi che hanno diviso la fanbase nei capitoli più recenti della serie.

Inoltre, è stato corretto un bug frustrante che respawnava il giocatore nei safehouses invece che negli ospedali dopo la morte, ripristinando la meccanica classica della serie.

L'ottimizzazione della memoria passa attraverso la pulizia di file di gioco superflui, un intervento che dovrebbe tradursi in performance più fluide anche su configurazioni PC meno recenti.

I dettagli curati si estendono alle animazioni: Tommy ora cammina fisicamente verso la barca quando raggiunge lo yacht del Colonnello, sostituendo probabilmente un fade to black o un taglio brusco.

È disponibile anche un'opzione per modificare gli outfit Street e Soiree di Tommy secondo le texture del Cutscene Retexture Project, garantendo coerenza visiva durante l'intera campagna.

Per i possessori di GPU NVIDIA di fascia alta, il modpack mantiene la compatibilità con RTX Remix Path Tracing Mod, che trasforma radicalmente l'illuminazione di Vice City con ray tracing completo.

Questa combinazione rappresenta probabilmente il modo più avanzato tecnicamente per rivivere l'avventura di Tommy Vercetti, sfruttando tecnologie che nel 2002 sarebbero state pura fantascienza.

Ovviamente, le prestazioni richiedono hardware di ultima generazione, ma il risultato visivo giustifica l'investimento per gli appassionati di retrografismo tecnico.

L'aggiornamento è disponibile per il download attraverso i canali ufficiali del progetto. Per chi ha già installato versioni precedenti del modpack, l'upgrade dovrebbe essere compatibile con i salvataggi esistenti, anche se come sempre con le mod di questa portata è consigliabile un backup preventivo.