GOG Winter Sale: oltre 6500 giochi a prezzi imperdibili

GOG ha dato il via ai suoi attesissimi saldi invernali, un evento imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi. Con sconti fino al 90% su oltre 6.500 titoli, questa promozione rappresenta l'occasione perfetta per arricchire la vostra libreria digitale con giochi straordinari a prezzi incredibili. L'offerta è talmente variegata da includere titoli di ogni genere, dai classici senza tempo alle novità più apprezzate, il tutto con la comodità del DRM-free, una caratteristica esclusiva di GOG che garantisce la libertà di possedere i vostri giochi senza restrizioni.

GOG Winter Sale, perché approfittarne?

I saldi invernali di GOG non offrono solo sconti straordinari, ma anche la possibilità di ottenere quattro giochi gratuiti durante l’intero periodo della promozione. Il primo regalo, The Whispered World: Special Edition, sarà disponibile gratuitamente dal 12 dicembre alle 15:00 CET al 15 dicembre alla stessa ora. Successivamente, dal 19 al 22 dicembre, potrete scaricare gratuitamente Silence, mentre gli ultimi due titoli gratuiti verranno svelati nelle prossime settimane. Non dimenticate di controllare frequentemente la pagina principale di GOG per non perdere queste fantastiche opportunità.

Tra le offerte più vantaggiose troviamo giochi di grande successo a prezzi incredibilmente ridotti. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, una delle espansioni più apprezzate dell'anno, è in sconto del 20%, mentre la versione base di Cyberpunk 2077 offre un ribasso del 55%. Gli amanti dei giochi di ruolo troveranno imperdibili titoli come The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition, disponibile con uno sconto dell'80%, e la celebre serie Fallout, con edizioni come Fallout 4 e Fallout: New Vegas Ultimate Edition, entrambe scontate del 60%. Anche i fan di avventure epiche non resteranno delusi, grazie alla possibilità di acquistare The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition con un incredibile ribasso del 67%.

Le offerte invernali di GOG continueranno fino al 3 gennaio alle 9:00 CET, ma il tempo stringe per approfittare delle promozioni più vantaggiose e dei giochi gratuiti. Arricchite la vostra collezione con i migliori giochi sul mercato a prezzi mai visti prima, e non dimenticate di tornare sul sito durante l’evento per scoprire altre offerte esclusive.

