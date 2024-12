GOG vi augura Buon Natale con un nuovo gioco gratis, per poche ore

Lo store GOG ha appena deciso di inaugurare i suoi saldi invernali, celebrando l'occasione con un nuovo giveaway a tempo per tutti i suoi utenti.

Basterà essere semplicemente in possesso di un account GOG per poter riscattare fin da subito un nuovo gioco gratis, senza alcun acquisto necessario: nonostante sia stato pensato infatti come parte delle iniziative per i saldi, il giveaway è disponibile per ogni singolo utente.

Il gioco gratis che potrete aggiungere alla vostra collezione è Chicken Assassin: Reloaded, un folle GDR d'azione a ritmo frenetico con un'elevata dose di umorismo.

In questo titolo interpreterete il pollo Mean McAllister impegnato in un viaggio per salvare la sua ragazza, rapita dalla malvagia Spritzel e i suoi scagnozzi.

GOG vi offre la possibilità di fare vostro questo divertente e adrenalinico titolo senza dover spendere neanche un centesimo, ma la promozione sarà valida ancora per altri 2 giorni.

Se volete aggiungerlo alla vostra collezione, non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale, per poi fare clic sul pulsante "Go to giveaway".

Verrete reindirizzati all'apposito banner sulla home page dedicato alla promozione: a quel punto vi basterà fare clic su "Add to library", dopo aver ovviamente effettuato il login al vostro account GOG, per completare l'operazione.

Una volta ricevuto l'apposito messaggio di conferma, potrete dirigervi al vostro catalogo per scaricare subito il vostro nuovo gioco gratis su PC, senza alcun DRM e ovviamente senza che sia stato necessario alcun tipo di acquisto.

Non possiamo che augurarvi come sempre buon divertimento con il vostro nuovo omaggio, sperando che possa intrattenervi al meglio in vista delle vacanze natalizie.

Restando in tema di giochi da riscattare su PC, cogliamo l'occasione per ricordarvi che potete approfittare di altri 2 omaggi da scaricare su Steam.

Non appena saranno disponibili ulteriori promozioni, ve le segnaleremo prontamente sulle nostre pagine: potete supportare il nostro lavoro acquistando i vostri prossimi videogiochi preferiti su Amazon, senza sovrapprezzi.