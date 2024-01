GOG, il nuovo gioco gratis è dedicato ai fan di Warhammer

Per l'ultimo weekend di gennaio 2024 tornano ancora una volta i giochi gratis offerti da GOG, lo store di CD Projekt senza DRM per tutti gli appassionati su PC.

Questa volta, il nuovo giveaway a tempo è dedicato a un gioco pensato per i più grandi fan di Warhammer, dato che è ambientato in una delle location dell'universo creato da Games Workshop (trovate tanti prodotti dedicati su Amazon).

Si tratta infatti di Mordheim: City of the Damned, l'adattamento videoludico dell'omonimo gioco da tavolo ispirato alla città imperiale dell'universo di Warhammer.

Mordheim: City of the Damned è un gioco di ruolo tattico a turni in cui dovrete condurre bande da guerra in schermaglie letali. Una produzione che combina non solo elementi da gioco di ruolo, ma anche combattimenti strategici rapidi e una dettagliata personalizzazione delle vostre unità.

La versione GOG non possiede purtroppo alcuna funzionalità online, ma per compensare questa assenza gli sviluppatori hanno deciso di offrire nel pacchetto anche i DLC Doomweaver e Wolf-Priest of Ulric. Inoltre, si tratta di un gioco gratis che non richiede alcun tipo di acquisto, dunque non ci si può esattamente lamentare.

Per poter approfittare di questa promozione sarà necessario avere soltanto un account registrato su GOG, senza dover spendere un singolo centesimo in più: si tratta di una promozione lanciata per promuovere i nuovi sconti sullo store, ma non è necessario acquistare nessun altro gioco.

Dovrete semplicemente dirigervi alla home page di GOG, fare scrolling in basso fino ad arrivare a un banner con il giveaway dedicato a Mordheim: City of the Damned e fare clic sul pulsante "Add to library".

In pochissimi istanti vi arriverà una conferma dell'avvenuto riscatto e potrete iniziare a scaricare il vostro nuovo gioco gratis su PC. Vi consigliamo però di approfittarvi: avete poco più di 51 ore dal momento in cui stiamo pubblicando questo articolo per aggiungerlo alla raccolta.

Restando in tema di giochi gratis disponibili su PC, vi ricordiamo anche che sono disponibili gli ultimi omaggi di gennaio su Prime Gaming e il nuovo regalo settimanale di Epic Games Store.