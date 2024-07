Gli esordienti torinesi Volcanite Games lavoreranno con Slitherine a Panzer Corps 2

Anche l'industria videoludica italiana, un passo alla volta, vede l'arrivo di sempre più voci pronte a misurarsi con questo medium: è anche il caso di Volcanite Games, studio esordiente di Torino, che affiancherà ufficialmente Slitherine nella realizzazione di uno dei DLC in uscita per il suo Panzer Corps 2 – strategico di guerra arrivato nel 2020 come reboot del celebre franchise e accolto piuttosto positivamente.

Ad annunciare la collaborazione è stato proprio il publisher anglo-italiano, noto per il suo forte pedigree sugli strategici classici, che affiderà a Volcanite un DLC ambientato sul fronte del Nord Africa.

Volcanite, composto da quattro persone (Mattia Pastorino, Alessio Gallo, Davide di Lorenzo e Alessia Gumina), «ha già dimostrato di sapersi muovere nel mondo degli strategici con il suo titolo indie Gambit Shifter, che adatta i paradigmi delle regole degli scacchi creando una sfiziosa e interessante variazione sul genere» ha spiegato Slitherine, nella mail con cui ci ha raggiunto per comunicare questa collaborazione tricolore.

«Nel nostro team, siamo tutti davvero entusiasti della collaborazione con Slitherine» ha aggiunto Mattia Pastorino, co-fondatore di Volcanite e game designer, «e di contribuire a creare contenuti per un franchise così importante come quello di Panzer Corps 2 nel panorama degli strategici per PC».

Anche Marco Alessandro Minoli, direttore per le pubblicazioni di Slitherine e manager della sua sede italiana, ha espresso soddisfazione per la collaborazione appena siglata, che arriva peraltro a ridosso del First Playable che ha riunito l'industria nostrana:

«Siamo davvero entusiasti di inaugurare questa collaborazione con Volcanite Games, scelta che conferma la volontà di Slitherine di sostenere concretamente la scena dello sviluppo italiana. Come si è visto la scorsa settimana a First Playable, l’evento business per il settore dei videogiochi organizzato IIDEA, di cui Slitherine è stato partner, gli sviluppatori italiani sono un fondamentale bacino di talento e imprenditorialità che vogliamo stimolare nella crescita presente e futura».

Indubbiamente, il fatto che etichette storiche come Slitherine decidano di investire sui giovani talenti può dare una grande mano alla crescita di nuove realtà nel mercato italiano dei videogiochi. Non possiamo che augurare a Volcanite buon lavoro per l'espansione con cui si misurerà!

Panzer Corps 2 è stato accolto positivamente anche dal nostro Daniele Spelta, esperto di giochi di strategia: nella sua recensione, premiò il titolo pubblicato da Slitherine con un voto molto alto, definendolo un «esempio di come dovrebbe essere un gioco sì compleso e difficile, ma anche più accondiscendente verso l'utenza moderna e refrattaria alle rigidità tipiche del genere». E, da questo, emerge quella che Daniele identifica come «una sfida degna, anche per i generali più esperti».

Per ogni approfondimento su temi simili, non dimenticate di visitare il nostro hub dedicato alla games industry.