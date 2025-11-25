Il franchise videoludico Far Cry si prepara a fare il grande salto nel mondo delle serie televisive, grazie a una produzione che vedrà coinvolti nomi di peso dell'industria dell'intrattenimento americano. La piattaforma streaming Hulu e il canale FX ospiteranno questo ambizioso progetto che promette di trasportare sullo schermo il caos e l'adrenalina che hanno reso celebre la saga di Ubisoft.

A guidare l'operazione ci sarà Noah Hawley, già noto per il suo lavoro su Alien Earth, mentre Rob McElhenney, volto storico di It's Always Sunny in Philadelphia, ricoprirà un doppio ruolo come protagonista e produttore.

La scelta di una struttura antologica rappresenta l'elemento distintivo di questo adattamento televisivo. Hawley ha infatti spiegato come la serie seguirà lo stesso schema narrativo dei videogiochi, cambiando ambientazione e scenario ad ogni stagione mantenendo però un filo conduttore tematico costante.

Questo approccio ricorda il modello già sperimentato con successo dallo stesso produttore nella serie Fargo, dove ogni capitolo raccontava una storia indipendente pur mantenendo una coerenza stilistica e tematica.

McElhenney non è nuovo alla collaborazione con Ubisoft, avendo già lavorato con la casa di sviluppo francese per la serie Mythic Quest su Apple TV+, dove interpretava proprio un creatore di videogiochi. L'attore e regista ha espresso grande entusiasmo per questa nuova partnership, definendo l'opportunità di lavorare con Hawley come "un sogno che si avvera" e ringraziando Ubisoft per la fiducia dimostrata nell'affidargli uno dei mondi videoludici più iconici mai creati.

Il potenziale narrativo a disposizione degli sceneggiatori appare praticamente illimitato. La serie videoludica ha infatti spaziato in contesti geografici e culturali estremamente diversificati nel corso degli anni: dalle montagne del Montana alle vette dell'Himalaya, passando per isole tropicali e regioni immaginarie.

Ogni capitolo ha presentato antagonisti memorabili, dai leader di sette religiose ai dittatori megalomani, fino ai pirati spietati, offrendo una varietà di tematiche e ambientazioni che si prestano perfettamente a un'interpretazione seriale.

Per Hawley, l'attrattiva principale del progetto risiede nella possibilità di creare uno show d'azione su larga scala capace di reinventarsi stagione dopo stagione.

Il produttore ha sottolineato come questa formula permetta di esplorare continuamente la natura umana attraverso situazioni estreme e caotiche, mantenendo al contempo quella sensibilità irriverente e ambiziosa che caratterizza il suo lavoro e quello di McElhenney. La collaborazione tra i due promette di portare sullo schermo un mix esplosivo di azione, ironia e profondità narrativa.

Al momento, i dettagli concreti sulla trama della prima stagione e sulla data di rilascio rimangono avvolti nel mistero. La produzione sta evidentemente lavorando per sviluppare un concept che possa onorare l'eredità videoludica mantenendo al contempo l'autonomia narrativa necessaria per funzionare come prodotto televisivo autonomo.

Il supporto della rete FX, che ha già dimostrato fiducia in McElhenney attraverso progetti precedenti, rappresenta un ulteriore elemento di garanzia per la riuscita dell'operazione.