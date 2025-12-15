Il panorama modding di Fallout: New Vegas si arricchisce di un nuovo ambizioso progetto che promette di rivoluzionare l'esperienza di gioco per migliaia di fan del capolavoro Obsidian.
Il Long 15 Team ha appena rilasciato un'espansione fan-made di dimensioni paragonabili ai DLC ufficiali, capace di estendere significativamente la longevità di un titolo che, nonostante i suoi tredici anni di vita, continua a dominare la scena modding occidentale.
Con oltre 30 quest, 200 personaggi completamente doppiati e un'integrazione narrativa che si inserisce organicamente nella lore esistente, questa mod rappresenta uno degli sforzi amatoriali più ambiziosi mai visti per il classico RPG post-apocalittico.
L'espansione Long 15 permette ai giocatori di esplorare l'omonima autostrada prima degli eventi catastrofici di Lonesome Road, offrendo una prospettiva completamente inedita sui territori della New California Republic in California.
La mod si distingue per la sua fedeltà alla lore originale e per l'ambizione contenutistica: parliamo di circa 20 ore di gameplay aggiuntivo, con multiple questline principali che si intrecciano e si modificano in base alle scelte del giocatore, garantendo un elevato grado di rigiocabilità.
Sul fronte dei contenuti, Long 15 introduce oltre 130 location interne interconnesse attraverso molteplici entrate e uscite, creando un level design organico che ricorda le migliori aree del gioco base.
I dungeon esplorabili superano quota 30 e spaziano da estesi tunnel ferroviari a bunker sotterranei, passando per sistemi fognari e caverne naturali.
L'attenzione al dettaglio si estende anche all'aspetto audio, con una nuova stazione radio che trasmette oltre 30 brani musicali e un DJ completamente doppiato che reagisce dinamicamente agli eventi narrativi e alle decisioni del giocatore.
L'arsenale del Corriere si espande con 3 armi uniche inedite e ben 50 tra armature e capi d'abbigliamento, mentre quattro nuove abitazioni per il giocatore offrono basi operative strategiche nelle terre californiane.
Particolarmente apprezzabile risulta la piena integrazione dei companion, che permette di portare i compagni d'avventura nell'espansione senza compromettere il gameplay o la narrativa. Le fazioni minori introdotte arricchiscono ulteriormente l'ecosistema politico del Mojave, creando nuove dinamiche di alleanza e conflitto.
La mod è disponibile gratuitamente per il download e rappresenta un contenuto essenziale per chiunque voglia rivisitare il Mojave con occhi nuovi.