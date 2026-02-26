L’Epic Games Store ha pronti i due giochi gratuiti che saranno disponibili a partire dal 26 febbraio 2026 alle 17: My Night Job e Boxes: Lost Fragments. Un’accoppiata dal valore complessivo di circa 25 euro che, dettaglio non secondario, non era mai stata proposta gratuitamente prima d’ora sulla piattaforma.

My Night Job, pubblicato nel 2016, è un action indie in salsa horror anni ’80. Il giocatore viene catapultato in una villa infestata da mostri con un obiettivo semplice ma brutale: resistere abbastanza a lungo da salvare i sopravvissuti. Il titolo punta su partite rapide, difficoltà crescente e un arsenale sorprendentemente ampio con oltre 60 armi, oltre alla possibilità di affrontare le creature anche a mani nude. Un’esperienza arcade frenetica che premia riflessi e gestione delle risorse.

Di tutt’altro ritmo è Boxes: Lost Fragments, avventura puzzle in prima persona ispirata al genere escape room. Uscito nel 2024, il gioco ruota attorno a complesse scatole meccaniche da aprire pezzo dopo pezzo, con un’attenzione maniacale ai dettagli visivi e tattili. Le recensioni su Steam sono “Molto Positive”, con oltre 1.500 valutazioni degli utenti e una media critica superiore agli 80 punti su OpenCritic. È un titolo che punta tutto su atmosfera e ingegno, ideale per chi ama rompicapi strutturati e ambientazioni enigmatiche.

Entrambi i giochi potranno essere riscattati dal 26 febbraio al 5 marzo (fino alle 17:00 italiane circa), sostituendo le attuali offerte gratuite.

Fino al 26 febbraio restano disponibili Return to Ash, una visual novel narrativa breve ma apprezzata, e la Starter Edition di STALCRAFT: X, MMOFPS ambientato in una versione fittizia della Zona di esclusione di Chernobyl con dinamiche PvPvE.

Epic continua quindi la sua strategia aggressiva di giveaway multipli, proponendo anche a febbraio diverse settimane con due giochi contemporaneamente. Un’iniziativa che, a distanza di anni dal suo debutto, resta uno dei pilastri dell’ecosistema Epic e un incentivo costante per ampliare la propria libreria digitale senza spendere un euro.