Come ogni giovedì, torna l’appuntamento con i giochi gratuiti su Epic Games Store per PC, ma questa volta c’è un dettaglio in più: secondo un recente leak relativo alle offerte natalizie, il titolo in regalo potrebbe essere particolarmente appetibile per gli amanti dei gestionali e dei dinosauri.

Stando alle informazioni trapelate (non ancora confermate ufficialmente da Epic) il gioco gratuito di questa settimana sarebbe Jurassic World Evolution 2, il gestionale a tema preistorico che ha saputo conquistare tanto il pubblico quanto la critica grazie alla sua profondità strategica e all’ambientazione accattivante. Se il leak fosse corretto, questo regalo rappresenterebbe una delle offerte più interessanti della stagione, soprattutto in vista delle feste.

Come scaricare i giochi gratis?

Vai su Epic Games Store via browser o apri il launcher Epic sul tuo PC. Accedi con il tuo account Epic (o creane uno gratuito). Dalla home, entra nella sezione giochi gratis della settimana. Apri la pagina del gioco e premi Ottieni o Riscatta. Conferma il checkout a costo zero per completare l’operazione. Troverai i titoli nella tua libreria; clicca Installa per scaricarli e giocare.

La lista completa dei giochi che dovrebbero essere distribuiti gratuitamente su Epic Games Store in occasione del Natale 2025 è la seguente, con le rispettive date di pubblicazione riportate nel leak. Ricordiamo che si tratta di informazioni non ufficiali, da prendere con cautela fino all’annuncio diretto di Epic.

Se confermato, questo calendario di titoli gratuiti rappresenterebbe una delle line-up stagionali più ricche e varie mai viste su Epic Games Store, con una combinazione di grandi franchise, esperienze strategiche profonde e classici moderni pronti a finire nella libreria di chiunque abbia un account Epic.

Per ora, tuttavia, non resta che aspettare l’annuncio ufficiale di Epic Games, che dovrebbe arrivare a breve nelle pagine dell’eShop o tramite i canali social della piattaforma. Nel frattempo, tenete d’occhio la vostra app Epic: il regalo di questa settimana potrebbe essere proprio Jurassic World Evolution 2.