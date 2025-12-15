La promozione dei giochi misteriosi gratuiti dell’Epic Games Store è tornata anche a dicembre 2025 e, come ormai da tradizione, non sono mancate le indiscrezioni. Nelle ultime ore, infatti, in rete sta circolando un presunto leak che svelerebbe in anticipo tutti i titoli gratuiti che Epic avrebbe in programma di regalare giorno dopo giorno fino alla fine dell’anno. Una lista che, sulla carta, sembra fin troppo generosa per essere vera.

Come già annunciato ufficialmente, l’iniziativa è partita l’11 dicembre con Hogwarts Legacy, uno dei giochi più venduti del 2023 e senza dubbio uno dei regali più importanti mai proposti dall’Epic Games Store. Gli utenti hanno tempo fino al 18 dicembre per aggiungerlo alla propria libreria, dopodiché inizierà la classica rotazione giornaliera dei titoli misteriosi.

Al momento Epic Games non ha confermato nulla, ma secondo alcune fonti provenienti dai social cinesi, la line-up completa sarebbe già trapelata online. È bene sottolineare che non si tratta di informazioni ufficiali e che la lista potrebbe essere parzialmente o totalmente falsa. Tuttavia, va anche ricordato che negli anni passati i leak sui giochi misteriosi si sono spesso rivelati sorprendentemente accurati.

Di seguito riportiamo la presunta lista completa dei giochi gratuiti, mantenendo le date indicate dal leak:

Presunta lista dei giochi misteriosi Epic Games Store

Hogwarts Legacy – 11 dicembre

Jurassic World Evolution 2 – 18 dicembre

Desperados 3 – 19 dicembre

Total War: Warhammer – 20 dicembre

Tropico 5 – 21 dicembre

Chicken Police: Paint It Red – 22 dicembre

Loop Hero – 23 dicembre

LEGO Batman – 24 dicembre

Commander Keen – 25 dicembre

Farming Simulator 2022 – 26 dicembre

Slime Rancher 2 – 27 dicembre

Terraria – 28 dicembre

Detroit: Become Human – 29 dicembre

Mortal Kombat 11 – 30 dicembre

Red Dead Redemption 2 – 31 dicembre

Se questa lista dovesse rivelarsi autentica, Epic Games Store chiuderebbe il 2025 con una delle promozioni più aggressive di sempre, alternando produzioni AAA di enorme richiamo a titoli indie e strategici di grande valore. Proprio la presenza di nomi come Red Dead Redemption 2, Detroit: Become Human e Mortal Kombat 11 rappresenta però il principale campanello d’allarme.

Per ora non resta che attendere il 18 dicembre: solo allora sapremo se questo leak è un colpo di genio (o semplicemente una lista troppo bella per essere vera).