Konami ha finalmente svelato la data di uscita di eFootball Kick-Off, il nuovo capitolo della serie calcistica che segna il debutto del franchise su una console Nintendo. Il gioco sarà disponibile dal 4 giugno 2026 in esclusiva digitale su Nintendo Switch 2, al prezzo di 19,99 euro.

Si tratta di un passaggio simbolicamente importante per la saga nata come Pro Evolution Soccer: per la prima volta eFootball approda su una piattaforma Nintendo con un capitolo sviluppato appositamente per l’hardware della nuova console. L’obiettivo dichiarato è quello di proporre un’esperienza immediata e accessibile, pensata per partite rapide in portabilità ma con una struttura competitiva capace di premiare chi cerca maggiore profondità tattica.

Tra le modalità principali troviamo “Tour Mondiale”, che permetterà di creare il proprio club e partecipare a tornei internazionali, reclutando nuovi giocatori dopo le vittorie o tramite valuta ottenuta in-game. La “Coppa Internazionale”, ispirata al più prestigioso torneo calcistico per nazionali, arriverà invece dopo il lancio come contenuto scaricabile aggiuntivo.

Non mancheranno opzioni più immediate, come il calcio 6 contro 6, studiato per offrire azione veloce e tante occasioni da rete. Un sistema di rango valuterà le prestazioni dei giocatori, favorendo una progressione graduale delle abilità. Confermata anche la possibilità di giocare sia in locale, condividendo la console con amici, sia online contro avversari di tutto il mondo.

Chi effettuerà il preordine riceverà in-game Lionel Messi utilizzabile nella modalità Tour Mondiale, anche se Konami deve ancora comunicare quando verranno aperte ufficialmente le prenotazioni.

Il lancio fissato per inizio giugno non è casuale: eFootball Kick-Off arriverà infatti alla vigilia del più importante evento calcistico mondiale dell’estate, cercando di intercettare l’entusiasmo globale per il pallone. Resta da capire se questo nuovo corso su Switch 2 riuscirà a convincere sia i nostalgici dell’era PES sia chi cerca un’alternativa più snella e immediata ai grandi nomi del calcio virtuale.