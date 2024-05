eFootball festeggia i suoi 7 anni mobile con Beckenbauer gratis e altri regali

Konami ricorda che sono passati ormai 7 anni dal debutto della serie eFootball sui dispositivi mobile — che ovviamente comprendono il periodo in cui era nota come PES — e vuole festeggiare questa ricorrenza in grande stile con i suoi fan.

Pur essendosi ormai infatti imposto nel mercato console come eccellente alternativa gratuita per i fan calcistici, la serie free-to-play di Konami ha saputo conquistare un grande mercato soprattutto per gli utenti smartphone: un'occasione che va celebrata con tanti regali gratuiti.

Come segnalato da GamingonPhone, da poche ore è stata dunque avviata una nuova campagna molto speciale, che vi offrirà la possibilità di aggiungere una carta epica Beckenbauer alla vostra squadra.

Si tratta di uno dei giocatori più forti di tutto eFootball, dato che è in grado di raggiungere un valore di 98 per le posizioni CB e DMF: questo senza alcun boost aggiuntivo.

Potrete ottenerlo tramite una speciale estrazione, ovviamente accessibile totalmente gratis con le monete specifiche offerte da eFootball effettuando il login o completando alcuni obiettivi delle campagne specifiche: si tratta di una campagna molto generosa, dato che anche senza completare tutti i requisiti avrete comunque diverse opportunità per aggiungerlo al vostro team, con quel giusto pizzico di fortuna.

Grazie a questa nuova campagna che terminerà il 6 giugno, avrete la possibilità di vincere fino a 50 eFootball Coin (le trovate anche su Amazon) e altri bonus come punti Exp, grazie anche ai nuovi eventi a tema specifici.

Segnaliamo inoltre che Konami ha pensato ad alcuni regali interessanti per i fan più nostalgici: saranno disponibili 3 nuovi avatar dedicati a Messi e ispirati alle precedenti stagioni calcistiche, oltre alla in-game Strip "eFootball Rouge" da poter riscattare.

In attesa di scoprire quali saranno le novità per la prossima stagione, possiamo confermare che l'Inter sarà disponibile in esclusiva su eFootball a partire dalla prossima stagione, come parte di un accordo stilato già nel 2022.