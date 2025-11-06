Le riprese del nuovo film di Resident Evil sono ufficialmente iniziate e le prime foto trapelate dal set hanno già acceso la curiosità dei fan: la pellicola diretta da Zach Cregger — autore del recente successo horror Weapons — è ambientata nella mitica Raccoon City, che per l’occasione appare completamente ricoperta di neve. Una scelta visiva inedita per il franchise, che lascia intuire un’ambientazione invernale ricca di fascino e tensione.

Stando a quanto riportato da The Prague Reporter, le riprese si stanno svolgendo nel quartiere Karlin di Praga, dove intere strade sono state trasformate per ricreare la città simbolo dell’universo di Resident Evil. Nelle immagini scattate sul set si possono notare auto della polizia con targhe del Colorado e mezzi pubblici con la scritta “Raccoon City”, segno che la produzione ha voluto reimmaginare la città non più nel Midwest americano, ma in una diversa collocazione geografica. Tutto è ricoperto da neve artificiale, confermando l’atmosfera glaciale che accompagnerà il film.

Il film, che uscirà il 18 settembre 2026 per celebrare il trentesimo anniversario della saga Capcom, non sarà un adattamento diretto dei giochi, ma un’opera ispirata all’universo narrativo della serie. Cregger sembra intenzionato a costruire qualcosa di autonomo, ma radicato nei simboli che hanno reso Resident Evil una delle proprietà più amate del gaming. La presenza di Raccoon City lascia comunque aperta la porta alla comparsa di personaggi iconici come Leon S. Kennedy e Jill Valentine.

Le prime testimonianze parlano anche di sequenze d’azione su larga scala, con sparatorie, esplosioni e inseguimenti automobilistici girati di notte, tra le 15:00 e le 3:00, dal 29 ottobre al 2 novembre. L’uso dell’oscurità e della neve potrebbe offrire un nuovo volto alla città degli orrori, aggiungendo una dimensione estetica e simbolica che raramente la saga aveva esplorato al cinema.

Con l’uscita fissata per la seconda metà del 2026, non è escluso che nelle prossime settimane arrivino nuovi dettagli sulla trama e sul cast. Per ora, l’idea di tornare a Raccoon City — anche in una sua versione inedita — sembra bastare per riaccendere l’interesse dei fan di una delle saghe più longeve e influenti della storia videoludica.