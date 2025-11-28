Epic Games Store ha ufficialmente svelato i due giochi gratuiti che saranno disponibili a partire dal 4 dicembre, offrendo agli utenti una nuova occasione per ampliare la propria libreria digitale senza spendere un centesimo. Questa volta tocca a The Jackbox Party Pack 4 e The Darkside Detective, due titoli molto diversi tra loro ma capaci di attirare l’attenzione sia degli appassionati di party game sia degli amanti delle avventure investigative a tinte oscure.

L’arrivo di The Jackbox Party Pack 4 rappresenta un piccolo evento storico per la piattaforma. Si tratta infatti del primo capitolo della celebre serie a tornare gratuito su Epic dopo quasi sette anni. L’ultimo giveaway collegato al franchise risaliva a gennaio 2019, quando fu distribuito il primissimo pack. Da allora, nessuna altra iterazione era più stata offerta, rendendo questa nuova proposta particolarmente significativa, soprattutto per chi ama riunire amici e familiari davanti allo schermo per sfide esilaranti.

Sviluppato dalla statunitense Jackbox Games, il quarto capitolo della serie mantiene intatta la formula vincente: una raccolta di minigiochi pensati per il multiplayer locale o in streaming, accessibili da qualunque dispositivo dotato di browser. Divertimento immediato, regole semplici e un forte focus sulla creatività e il coinvolgimento sociale. Un titolo che resta, ancora oggi, sinonimo di serate spensierate e risate assicurate.

Accanto a questo ritorno di peso, Epic Games Store offrirà anche The Darkside Detective, avventura investigativa in pixel art pubblicata originariamente nel 2017. Il gioco mette i giocatori nei panni del detective Francis McQueen, chiamato a risolvere casi bizzarri e soprannaturali all’interno della misteriosa città di Twin Lakes. Un mix di humor, atmosfere noir e puzzle che negli anni ha conquistato una solida fanbase.

I due giochi saranno riscattabili per una settimana esatta, dal 4 dicembre fino all’11 dicembre alle 17:00 ora italiana. Un’altra opportunità da non lasciarsi sfuggire per chi segue regolarmente i giveaway settimanali dello store, in attesa di scoprire quali altri titoli verranno proposti nel periodo natalizio.