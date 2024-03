Ecco 6 giochi gratis di Steam che dovreste riscattare subito

Steam continua a dare modo ai giocatori di provare titoli senza spendere un singolo centesimo, ora con altri 6 giochi da testare con mano gratis.

Ricordiamo che solo pochi giorni fa vi avevamo segnato altri 7 giochi da provare gratuitamente per iniziare bene la settimana.

Advertisement

Senza contare anche gli altri titoli in prova gratuiti, da scaricare senza spendere un singolo centesimo.

Ora, abbiamo scovato per voi un'altra infornata di giochi che potete provare con mano, gratuitamente, a partire da questo momento tramite il sempre puntuale Free Steam Games.

I sei titoli che si aggiungono alla libreria di giochi gratuiti propongono contenuti variegati, in modo da soddisfare una vasta gamma di giocatori.

Toy Shire - Difendi la famiglia e respingi gli invasori con torri giocattolo in un'avventura emozionante nel Toy Shire.

No Love Lost - Raduna la tua squadra eterogenea e intraprendi il commercio di raid al nettare su un pianeta pericoloso diventato di moda.

Pixel Royale 3D - Uno sparatutto in prima persona pixelato con oltre 40 armi, gameplay intenso e skin personalizzabili.

Beach Club Simulator - Un gioco di gestione di stabilimenti balneari davvero completo.

Skelethrone the Prey - Un action platformer 2D impegnativo con elementi RPG, ispirato a Castlevania e Dark Souls.

Dreamland - Dreamland è un mondo pieno di immaginazione e avventura, pronto per essere esplorato e scoperto.

Si tratta quindi di un buon modo per ingannare il tempo, in attesa di altre chicche gratis che vi segnaleremo nei prossimi giorni, sempre e solo sulle nostre pagine.

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Scarica" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi. Non ci resta quindi che augurarvi buon divertimento, in attesa di scovare per voi altri giochi rilasciati su Steam in forma gratuita.

Restando in tema, ecco la raccolta di tutti i giochi resi disponibili gratis da Epic Games Store, dal 2018 ad oggi.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.