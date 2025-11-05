Il catalogo di Xbox Game Pass si arricchisce quest'oggi con due nuovi ingressi distribuiti tra i vari tier del servizio in abbonamento di Microsoft. L'aggiunta più interessante è senza dubbio Dead Static Drive, un survival-horror indie che debutta direttamente al day one sulla piattaforma, portando con sé un'intrigante promessa: un road trip da incubo attraverso un'America anni '80 infestata da orrori lovecraftiani. Il sottotitolo "Grand Theft Cthulhu" lascia già intuire un cocktail esplosivo tra azione open-world e atmosfere da Cosmic Horror, ma le prime impressioni della community PC sembrano tutt'altro che entusiastiche.

Dead Static Drive si presenta come un'esperienza survival-horror atipica, dove i giocatori dovranno attraversare gli Stati Uniti della decade reaganiana mentre sfuggono sia alle forze dell'ordine che a minacce di natura soprannaturale. Il gameplay promette di integrare meccaniche stealth, gestione delle risorse e un sistema morale che influenzerà le scelte del giocatore su chi fidarsi durante questo viaggio verso l'ignoto. Il titolo è ora disponibile su console Xbox, PC e Cloud Gaming per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass.

L'altra novità odierna riguarda invece Sniper Elite: Resistance, che passa dal tier Ultimate al tier Premium, rendendolo finalmente accessibile anche agli abbonati console che non hanno sottoscritto il piano più costoso. Il titolo di Rebellion era già disponibile dal mese di gennaio per chi possiede l'abbonamento Ultimate o PC Game Pass, quindi si tratta più di un'espansione dell'accessibilità che di una vera e propria new entry nel catalogo.

Il gioco mantiene le meccaniche tattiche che hanno reso celebre la serie, con il suo caratteristico sistema balistico ultra-realistico e le iconiche X-Ray Kill Cam che mostrano in dettaglio l'impatto dei proiettili. Ambientato nella Francia occupata durante la Seconda Guerra Mondiale, il titolo offre un mix di stealth, combattimento tattico in terza persona e, naturalmente, sessioni di sniping chirurgico che premiano pazienza e precisione.