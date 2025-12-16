Il franchise degli zombie torna a far parlare di sé con una conferma che era nell'aria ma che ora diventa ufficiale attraverso i documenti finanziari: Dambuster Studios sta sviluppando Dead Island 3, con una finestra di lancio prevista per il primo semestre del 2028.

La serie action RPG ambientata nell'apocalisse zombie si prepara dunque a un nuovo capitolo che arriverà a cinque anni di distanza dal secondo episodio, il quale ha vissuto un ciclo di sviluppo particolarmente travagliato che si è protratto per quasi un decennio.

La notizia arriva da documenti finanziari scovati dall'utente X @bogorad222, che non lasciano spazio a dubbi sulla direzione futura del brand Deep Silver.

Secondo quanto emerge dalla documentazione, lo sviluppo di Dead Island 3 sta procedendo a ritmo sostenuto, con diverse componenti del gioco già entrate in fase di early production.

Gli elementi attualmente in lavorazione includono il design delle feature di gameplay, la caratterizzazione dei personaggi, la progettazione del mondo di gioco e la narrativa.

Si tratta di una fase cruciale dello sviluppo che definisce le fondamenta dell'esperienza ludica, e il fatto che Dambuster abbia già avviato questi processi suggerisce una pianificazione più strutturata rispetto al passato.

Il precedente capitolo, Dead Island 2, ha rappresentato uno dei casi più emblematici di development hell nell'industria videoludica moderna. Annunciato inizialmente nel 2014, il titolo ha subito una serie infinita di ritardi e cambi di sviluppatore che hanno messo a dura prova la pazienza dei fan.

Solo nel 2019 Dambuster Studios, team interno di Deep Silver, ha preso le redini del progetto, riuscendo finalmente a portarlo sul mercato nell'aprile 2023 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Epic Games Store.

Il lancio di Dead Island 2, nonostante le difficoltà produttive, ha comunque offerto ai giocatori un'esperienza che ha saputo distinguersi per il combat system particolarmente soddisfacente e gore.

La campagna principale, pur risultando leggermente standardizzata nella sua struttura, è stata compensata da meccaniche di combattimento brutali e spettacolari che hanno rappresentato il vero punto di forza del gioco.

L'approccio visceral al gameplay, con smembramenti dettagliati e un sistema di loot basato su armi sempre più letali, ha convinto quella parte di pubblico in cerca di un action RPG senza troppi fronzoli narrativi ma ricco di adrenalina.

Dambuster aveva già lasciato intendere l'esistenza di Dead Island 3 attraverso un post su Steam pubblicato all'inizio del 2024. Il messaggio dello studio era criptico ma inequivocabile: "Dambuster Studios sta già plasmando ciò che verrà dopo. Per ora i dettagli restano segreti, ma l'epidemia è tutt'altro che finita".

Una dichiarazione che ora trova piena conferma nei documenti finanziari emersi, trasformando le speculazioni della community in certezze.