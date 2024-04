Dark Souls su Game Boy non esiste e qualcuno l'ha creato

Cosa sarebbe successo se Dark Souls fosse uscito su Game Boy Color? Probabilmente almeno un paio di generazioni avrebbero delle falangi martoriate e, con altrettanta probabilità, un sacco di console portatili distrutte dopo l'ennesimo boss difficile.

I lavori di reinterpretazione dei videogiochi moderni come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom su console vintage, in particolare su Game Boy, sono sempre affascinanti e nel caso di Dark Souls c'è un artista che ha creato qualcosa di davvero memorabile.

Chris Pariano, artista poliedrico che potete scoprire su Artstation con l'esibizione di tanti stili differenti, ha infatti elaborato un piccolo capolavoro in pixel art, che potete vedere qui sotto:

Pariano ha ricreato i primi momento del titolo From Software, dal menu iniziale passando per l'incontro con il primo personaggio secondario, fino allo scontro con il primo boss tutorial che ha dato filo da torcere a tutti i giocatori di Dark Souls.

Oltre alla qualità intrinseca della pixel art, la parte notevole del lavoro è il modo in cui l'artista ha ricreato l'hud e le proporzioni dei contenuti a schermo per renderli effettivamente plausibili sullo schermo di un Game Boy Color.

Ma l'artista non si è fermato qui perché, tornando filologicamente indietro nel tempo, Pariano ha anche immaginato come potesse essere Demon's Souls su Game Boy ed è altrettanto bello:

Anche in questo caso è bellissimo il modo in cui l'artista è riuscito a rievocare i colori e lo stile tipici dei giochi dell'epoca, ma con il più recente Demon's Souls.

Una creazione che arriva con un tempismo precisissimo per altro, perché giusto pochi giorni fa Game Boy ha compiuto 35 anni, ricordandoci quanto importante fosse come console e non solo.

Ma se volete giocare Demon's Souls in maniera decisamente più comoda vi ricordiamo che esiste un ottimo remake per PS5, e lo potete comprare su Amazon.