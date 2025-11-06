A partire dalle 17:00 del 6 novembre, un nuovo titolo gratuito farà il suo ingresso sull’Epic Games Store: si tratta di Felix The Reaper. Il gioco resterà disponibile fino al 13 novembre, pronto per essere aggiunto alla tua libreria senza alcun costo.

Felix The Reaper è un puzzle game musicale unico nel suo genere, in cui i giocatori vestono i panni di Felix, un impiegato del Ministero della Morte che lavora come “messaggero del destino”. Il suo compito è guidare le anime al loro fato ballando nell’ombra, evitando la luce del sole e muovendosi a ritmo di musica. L’estetica del gioco è vivace e surreale, con un irresistibile mix di umorismo nero, colonna sonora dinamica e uno stile artistico distintivo. È un titolo che unisce intelligenza e leggerezza, ideale per chi cerca qualcosa di diverso nel panorama dei puzzle game tradizionali.

Prodotto in caricamento

Oltre al gioco gratuito della settimana, Epic Games regalerà anche un bonus speciale per tutti i fan dei giochi di ruolo: oltre 100 dollari di contenuti aggiuntivi per Idle Champions of the Forgotten Realms. Il pacchetto include vari potenziamenti, personaggi e risorse per migliorare la propria squadra e progredire più rapidamente nell’avventura ambientata nell’universo di Dungeons & Dragons.

Come scaricarlo?

Vai su Epic Games Store via browser o apri il launcher Epic sul tuo PC. Accedi con il tuo account Epic (o creane uno gratuito). Dalla home, entra nella sezione giochi gratis della settimana. Apri la pagina del gioco e premi Ottieni o Riscatta. Conferma il checkout a costo zero per completare l’operazione. Troverai i titoli nella tua libreria; clicca Installa per scaricarli e giocare.

Felix The Reaper sarà gratuito dal 6 al 13 novembre, mentre il pacchetto bonus di Idle Champions of the Forgotten Realms sarà disponibile nello stesso intervallo di tempo. Un doppio appuntamento perfetto per chi vuole unire leggerezza e strategia nelle prossime settimane di gaming.