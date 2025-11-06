A partire dalle 17:00 del 6 novembre, un nuovo titolo gratuito farà il suo ingresso sull’Epic Games Store: si tratta di Felix The Reaper. Il gioco resterà disponibile fino al 13 novembre, pronto per essere aggiunto alla tua libreria senza alcun costo.
Felix The Reaper è un puzzle game musicale unico nel suo genere, in cui i giocatori vestono i panni di Felix, un impiegato del Ministero della Morte che lavora come “messaggero del destino”. Il suo compito è guidare le anime al loro fato ballando nell’ombra, evitando la luce del sole e muovendosi a ritmo di musica. L’estetica del gioco è vivace e surreale, con un irresistibile mix di umorismo nero, colonna sonora dinamica e uno stile artistico distintivo. È un titolo che unisce intelligenza e leggerezza, ideale per chi cerca qualcosa di diverso nel panorama dei puzzle game tradizionali.
Oltre al gioco gratuito della settimana, Epic Games regalerà anche un bonus speciale per tutti i fan dei giochi di ruolo: oltre 100 dollari di contenuti aggiuntivi per Idle Champions of the Forgotten Realms. Il pacchetto include vari potenziamenti, personaggi e risorse per migliorare la propria squadra e progredire più rapidamente nell’avventura ambientata nell’universo di Dungeons & Dragons.
Come scaricarlo?
- Vai su Epic Games Store via browser o apri il launcher Epic sul tuo PC.
- Accedi con il tuo account Epic (o creane uno gratuito).
- Dalla home, entra nella sezione giochi gratis della settimana.
- Apri la pagina del gioco e premi Ottieni o Riscatta.
- Conferma il checkout a costo zero per completare l’operazione.
- Troverai i titoli nella tua libreria; clicca Installa per scaricarli e giocare.
Felix The Reaper sarà gratuito dal 6 al 13 novembre, mentre il pacchetto bonus di Idle Champions of the Forgotten Realms sarà disponibile nello stesso intervallo di tempo. Un doppio appuntamento perfetto per chi vuole unire leggerezza e strategia nelle prossime settimane di gaming.