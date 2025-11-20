Crossover – Universo Nerd torna con un nuovo speciale dedicato a Lucca Comics & Games, la fiera italiana più amata da appassionati di fumetti, cinema, videogiochi e serie TV. Dopo il successo del primo episodio, questa sera alle 20:30 su YouTube sarà disponibile una nuova puntata esclusiva, fruibile anche sulle pagine di Tom’s Hardware Italia e qui su SpazioGames.it.

Il team di Crossover accompagnerà gli spettatori alla scoperta delle ultime novità editoriali targate J-POP e Panini Comics, con nuove saghe e ristampe imperdibili per collezionisti e fan. Non mancheranno approfondimenti dedicati a Stranger Things e Predator: Badlands, per chi cerca storie oscure e ricche di adrenalina con atmosfere cariche di tensione.

Gli amanti del gaming avranno un loro spazio con le novità Nintendo presentate direttamente dallo stand più frequentato della fiera, dove la possibilità di provare nuovi titoli ha attirato appassionati di tutte le età, incluso il nostro inviato speciale Longo.

L’episodio offrirà anche un’immersione nel mondo dei giochi da tavolo con le ultime uscite di MS Edizioni, raccontando esperienze strategiche e narrative da esplorare carta dopo carta. Da non perdere il segmento “Magic Nexus”, una rubrica dedicata ai segreti e curiosità delle carte collezionabili, pensata per veri cultori e collezionisti appassionati.

Infine, il programma proporrà contenuti esclusivi dai panel degli ospiti d’eccezione di Lucca 2025, tra cui l’eleganza artistica di Akemi Takada, lo stile unico di Yoji Shinkawa (Metal Gear Solid) e le emozioni regalate dal maestro Hideo Kojima.

Un appuntamento imperdibile per rivivere l’atmosfera unica di Lucca Comics & Games, dove creatività e passioni si fondono in un’esperienza senza tempo. Vi aspettiamo questa sera alle 20:30 su YouTube e sulle nostre pagine dedicate. Preparatevi a tornare nel cuore pulsante di Lucca!