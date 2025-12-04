Crossover – Universo Nerd torna questa sera con un nuovo appuntamento, disponibile dalle 21:00 sul canale YouTube ufficiale. Si tratta del primo di due episodi speciali dedicati alla cornice unica della Milan Games Week & Cartoomics 2025, un capitolo realizzato direttamente sul campo, tra stand affollati, incontri ravvicinati e attività che hanno reso la fiera un vero labirinto di storie da scoprire.

Il percorso prende il via dalla Fortezza, cuore dell’esposizione principale, punto di partenza per due interviste di spessore: Stefania Rossini (Wolfy) e Mauro Longo. Un dialogo intenso che attraversa immaginazione, metodi di lavoro e fonti d’ispirazione, offrendo uno sguardo privilegiato sul dietro le quinte delle loro opere più recenti.4

La tappa successiva conduce allo stand J-POP, tra i più vivaci e frequentati dell’intera manifestazione. Qui si passa dall’area dedicata a Komi fino al firmacopie ufficiale di Pokémon, evento che ha richiamato un’affluenza degna delle grandi anteprime editoriali.

Non poteva mancare una visita allo stand Nintendo, tra i più presi d’assalto del weekend. Dalle prove sul campo del nuovo gioco di Pokémon alle demo di Metroid, Monster Hunter 3 e altre produzioni in arrivo, l’area è stata animata da code, reazioni entusiaste e un continuo via vai di curiosi e appassionati.

Nel tragitto attraverso la MGWCM trova spazio anche una proposta inedita: Koomy, l’app presentata da Kristian Lentino e pensata per chi vive immerso nel mondo di manga e fumetti. Un progetto mirato a semplificare la vita dei lettori e che ha già suscitato notevole interesse.

A chiudere la puntata ritorna una delle rubriche più amate dal pubblico: Magic Nexus. Questa volta Emross si concentra sul colore blu, mentre il nostro Dave non manca di portare il suo stile schietto e ironico.

L’episodio speciale dedicato alla MGWCM sarà disponibile dalle 21:00 sul canale YouTube di Crossover – Universo Nerd e in simultanea sulle pagine di Tom’s Hardware Italia e SpazioGames.it.