Orologi puntati alle 20:30 di stasera: torna su YouTube, come ogni giovedì, un nuovo episodio di Crossover – Universo Nerd, il programma TV dedicato al gaming, alla tecnologia e alla cultura pop. Questa settima edizione vede anche il contributo della famiglia 3Labs, con Andrea “Ferry” Ferarrio tra i volti di punta dello show.

L’episodio sarà disponibile gratuitamente sul canale YouTube di Crossover e sarà visualizzabile anche sulle pagine speciali di Tom's Hardware Italia e SpazioGames.it. Si tratta del primo di due appuntamenti speciali interamente dedicati a Lucca Comics & Games 2025, per raccontare da vicino la fiera che ogni anno accende la passione di migliaia di appassionati di cultura pop, videogiochi e intrattenimento.

Il programma offrirà un vero concentrato di curiosità e contenuti esclusivi. Tra gli argomenti principali: novità sui giochi in arrivo da MS Edizioni, con universi fantastici, dadi e strategie capaci di coinvolgere appassionati di tutte le età; Le ultime creazioni LEGO, sempre pronte a sorprendere con costruzioni che trasformano la fantasia in materia; La spettacolare mostra dedicata a Tetsuo Hara, leggendario autore di Ken il Guerriero, con tavole, schizzi e memorabilia.

Non mancheranno nemmeno la rubrica Emross, dedicata ai lati più curiosi dell’universo nerd, e collegamenti dagli stand Nintendo e Star Comics per scoprire le ultime chicche per fan e collezionisti.

L’episodio riserva anche un’intervista esclusiva con John Romero, co-creatore di DOOM e padre del genere FPS. Romero racconta la sua esperienza e la visione che continua a ispirare generazioni di sviluppatori e giocatori in tutto il mondo.

Un episodio imperdibile per chi ama i mondi fantasy, le avventure epiche e la cultura pop giapponese. Tutto questo sarà visibile su YouTube e sulle pagine dedicate di Tom's Hardware Italia e SpazioGames.it a partire dalle 20:30 di stasera. Preparatevi a un viaggio nel cuore di Lucca Comics 2025, dove ogni stand racconta un pezzo della nostra cultura nerd.