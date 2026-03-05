Avatar di Gentarozzo 9
Sono anni che gira Black Desert su console... il paragone non è proprio eccezionale con la versione PC, ma sicuramente questi non sono degli scappati di casa.
Parlando proprio di BD Online a me Crimson lo ricorda così tanto da sembrarne quasi una trasposizione single player.
Avatar di Ospite RPG_Bow #980 0
Noi giocatori siamo solo dei frustrati nerd, che non sanno fare altro che lamentarsi, questa è l unica verità.
Non è ancora uscito il gioco che in questi mesi abbiamo riempito intere community di critiche insensate basandoci solo su speculazioni ridicole, ma come si fa ad essere così? Lo trovo veramente assurdo
Avatar di Pavo SpazioGames Logo small
