Mancano poche settimane all’uscita di Crimson Desert, ma intorno all’atteso action open world di Pearl Abyss si sta accendendo un dibattito piuttosto acceso tra sviluppatori e community. Il motivo è semplice: finora il gioco è stato mostrato quasi esclusivamente su PC e su configurazioni di fascia alta, mentre il pubblico console – in particolare quello PlayStation 5 e Xbox Series X|S – non ha ancora potuto vedere con chiarezza come il titolo si comporterà sulle rispettive piattaforme.

Una situazione che ha inevitabilmente fatto scattare qualche campanello d’allarme tra i giocatori più prudenti. Negli ultimi giorni, infatti, sui social e su Reddit diversi utenti hanno accusato Pearl Abyss di stare volutamente “nascondendo” il gameplay console del gioco. Un timore che nasce soprattutto dal ricordo ancora piuttosto vivido del lancio problematico di Cyberpunk 2077, quando le versioni console – in particolare quelle su PlayStation 4 e Xbox One – vennero mostrate solo all’ultimo momento prima dell’uscita, con risultati che poi si rivelarono disastrosi.

Proprio per questo alcuni potenziali acquirenti stanno chiedendo maggiore trasparenza prima di decidere se preordinare il titolo. Tuttavia, la risposta dello studio non si è fatta attendere. Will Powers, figura pubblica di riferimento per Crimson Desert in Occidente, è intervenuto direttamente sui social per respingere le accuse e chiarire la posizione del team di sviluppo.

In un messaggio pubblicato su X (l’ex Twitter), Powers ha dichiarato di essere ormai stanco di dover ripetere continuamente lo stesso concetto. Secondo lo sviluppatore, Pearl Abyss non sta nascondendo alcun materiale legato alle versioni console del gioco e le informazioni arriveranno prima del lancio proprio per permettere ai giocatori di fare una scelta consapevole sull’acquisto.

Il tono del messaggio è stato piuttosto diretto. Powers ha spiegato di aver ribadito “centinaia di volte” che nuovi dettagli e filmati saranno mostrati prima dell’uscita del gioco, chiedendo alla community di avere un po’ di pazienza e di lasciare che il team completi il lavoro di rifinitura. Il suo invito, riassunto in modo piuttosto informale, è stato semplice: “lasciateci cucinare”.

Successivamente lo sviluppatore è intervenuto anche su Reddit per approfondire il discorso e chiarire meglio il suo punto di vista. Powers ha riconosciuto che i consumatori hanno pieno diritto a ricevere informazioni chiare prima di acquistare un prodotto, definendo la trasparenza un elemento fondamentale nel rapporto tra sviluppatori e pubblico. Allo stesso tempo, però, ha criticato quella che considera una certa impazienza da parte di alcuni utenti, sostenendo che pretendere informazioni immediate secondo i tempi della community rischia di trasformarsi in un atteggiamento poco costruttivo.

Nel frattempo Pearl Abyss ha confermato che il team è attualmente concentrato sulla fase finale di ottimizzazione del gioco, con l’obiettivo di garantire prestazioni solide su tutte le piattaforme al momento del debutto. Un lavoro delicato, soprattutto considerando l’ambizione tecnica del progetto e l’ampiezza del suo mondo di gioco.

Resta ora da vedere se Pearl Abyss mostrerà effettivamente nuove sequenze di gameplay console nei giorni immediatamente precedenti al lancio. Considerando il clima di attenzione che circonda il titolo, è molto probabile che il prossimo filmato pubblicato dal team venga analizzato con estrema attenzione da una community che, dopo alcune esperienze difficili del passato, vuole semplicemente evitare brutte sorprese al day one.