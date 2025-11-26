Il mondo dei videogiochi sta per invadere una delle sale da concerto più prestigiose di Milano con un evento destinato a fare storia. L'universo sonoro di Clair Obscur: Expedition 33, uno dei titoli più celebrati dell'ultimo periodo, prenderà vita sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi il 7 maggio 2026 attraverso "A Painted Symphony", un concerto sinfonico che promette di trasportare il pubblico ben oltre i confini dello schermo.

La prevendita dei biglietti partirà il 2 dicembre alle ore 11.00, disponibili sia sul sito ufficiale del Teatro che su TicketOne. L'attesa per questo evento è alimentata dal successo straordinario che il videogioco ha conquistato nell'industria dell'intrattenimento digitale, dominando letteralmente l'ultima stagione dei riconoscimenti internazionali.

I numeri parlano chiaro e dimostrano quanto questo titolo abbia conquistato critica e pubblico. Clair Obscur: Expedition 33 ha ottenuto ben 12 nomination ai Game Awards 2025, stabilendo un record storico per l'industria videoludica.

Ma non è tutto: ai Golden Joystick Awards il gioco ha trionfato con 7 premi complessivi, tra cui l'ambito titolo di Ultimate Game of the Year e, particolare fondamentale per questo concerto, il riconoscimento come Miglior Colonna Sonora.

Dietro questa creazione sonora straordinaria c'è la firma di Lorien Testard, compositore che ha saputo tessere una trama musicale fatta di melodie eteree e orchestrazioni complesse.

Le sue composizioni si caratterizzano per motivi vocali ipnotici che sono diventati rapidamente uno degli elementi distintivi del gioco, tanto da essere riconosciuti come un pilastro artistico dell'intera esperienza videoludica.

Non è un caso che gli esperti del settore concordino su un punto: gran parte della forza emotiva di Clair Obscur risiede proprio nella sua componente musicale.

Sul palco milanese, Testard non sarà solo. Al suo fianco si esibirà Alice Duport-Percier, la voce che darà vita ai temi più iconici della colonna sonora, accompagnata dall'Orchestre Curieux.

La formazione orchestrale interpreterà arrangiamenti concepiti specificamente per l'esecuzione dal vivo, una versione unica e irripetibile pensata per amplificare la ricchezza sinfonica delle composizioni originali e offrire al pubblico un'esperienza che vada oltre la semplice riproduzione delle tracce del videogioco.