La notizia in un minuto

Marvel's Blade di Arkane Lyon è ufficialmente entrato in piena produzione alla fine del 2024, superando la fase di prototipazione iniziata dopo Deathloop nel 2021. Il gioco, annunciato nel 2022, segna un cambio stilistico importante per lo studio francese che abbandona la tradizionale visuale in prima persona per adottare una prospettiva in terza persona. La trama vedrà il cacciatore di vampiri Eric Brooks muoversi in un sobborgo parigino in quarantena, minacciato da un'invasione vampiresca, con un'atmosfera cupa e narrativa ma più lineare e action-oriented. Non è ancora chiaro se sarà esclusivo Xbox o arriverà anche su PlayStation 5, ma dato il recente orientamento multipiattaforma di Microsoft è probabile una distribuzione più ampia.