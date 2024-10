Capcom ha rivelato la sua piattaforma da gioco preferita

Capcom ha annunciato che il PC è diventata la piattaforma dominante per le vendite dei suoi videogiochi nella prima metà dell'anno fiscale 2025, superando Nintendo Switch, PlayStation e Xbox.

La casa di Resident Evil (serie che trovate anche su Amazon) sembra infatti preferire il personal computer rispetto a tutto il resto.

Questo, senza scordare in ogni caso il supporto a piattaforme "piccole" come Switch, su cui si trovano anche tanti sconti interessanti.

Secondo i dati ufficiali (via DSO Gaming), il 54% delle 20,025 milioni di unità vendute finora è stato su PC, contro il 40% su tutte le console combinate.

Questo rappresenta una crescita significativa rispetto all'anno fiscale precedente, quando le vendite digitali su PC erano al 48%.

Il successo di titoli come Resident Evil 4 Remake e Dragon's Dogma 2 su Steam ha contribuito notevolmente a questo risultato.

Nonostante alcuni problemi di performance, Dragon's Dogma 2 ha registrato ben 228.000 giocatori contemporanei al lancio sulla piattaforma di Valve.

Le prospettive per Capcom sul mercato PC sembrano ancora più rosee per il 2025, con l'uscita prevista di Monster Hunter Wilds a febbraio (ora in beta).

Considerando che il precedente Monster Hunter World aveva raggiunto un picco di 334.000 giocatori contemporanei su Steam, non sarebbe sorprendente vedere il nuovo capitolo superare il mezzo milione.

Questo trend potrebbe spiegare gli sforzi recenti di Capcom per migliorare le prestazioni dei suoi giochi su PC e implementare tecnologie come il DLSS 3 Frame Generation di NVIDIA.

La crescente importanza del mercato PC per i profitti dell'azienda si sta traducendo in un maggiore supporto alla piattaforma.

Se la tendenza attuale dovesse confermarsi, è probabile che Capcom continuerà a investire sempre più risorse nello sviluppo e nell'ottimizzazione dei suoi titoli per PC.

Questo potrebbe tradursi in versioni PC di qualità superiore, rilasciate in contemporanea con le controparti console, e un supporto post-lancio più esteso.