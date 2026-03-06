Il panorama degli action game del primo trimestre 2026 si fa ancora più affollato e competitivo: Capcom ha annunciato durante un Showcase live stream che Pragmata, il suo atteso titolo sci-fi originale, arriverà con una settimana di anticipo rispetto al previsto.

Una mossa che riposiziona strategicamente il gioco nel calendario delle uscite e che non mancherà di avere ripercussioni sull'intera finestra di lancio primaverile, considerando la concorrenza diretta con altri titoli di peso dello stesso periodo.

La nuova data di uscita è fissata al 17 aprile, rispetto all'originale 24 aprile. Pragmata sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC.

Capcom non ha fornito motivazioni ufficiali per l'anticipo, ma la mossa appare tutt'altro che casuale: il gioco arriverà ora quasi due settimane prima di Saros, il grande action game di Sony previsto per il 30 aprile, guadagnando uno spazio vitale sul mercato senza dover competere frontalmente con la produzione PlayStation.

La scelta di anticipare il lancio è una tattica classica nel settore, simile a quanto già visto in passato da diversi publisher che preferiscono evitare la sovrapposizione con titoli di primo piano.

Occupare il mercato una settimana prima significa catturare l'attenzione di giocatori, streamer e content creator prima che l'hype si concentri altrove, garantendo copertura mediatica e viewership su Twitch e YouTube in un momento di relativa quiete competitiva.

Dal punto di vista del gameplay, Pragmata si distingue per un sistema che Capcom stesso definisce con un "hacking twist": i giocatori devono gestire contemporaneamente il combattimento contro nemici robotici e un minigioco di hacking a puzzle per abbattere le loro difese.

Questo approccio al multitasking in tempo reale rappresenta uno degli elementi più originali dell'offerta action di Capcom degli ultimi anni, differenziandosi nettamente dalla formula collaudata dei suoi altri franchise come Devil May Cry o Resident Evil.

La narrativa del gioco è ambientata in un futuro prossimo e vede come protagonisti Hugh e la sua compagna androide Diana, costretti a collaborare per sopravvivere all'interno di una fredda stazione di ricerca lunare.

Il binomio uomo-androide ricorda per certi versi dinamiche già esplorate in altri titoli del genere, ma il contesto sci-fi lunare e la meccanica duale del combattimento sembrano offrire una prospettiva fresca.